الحرب على ((غزة)) تفتح ملف اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) دخلت الحكومة فى مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بهدف تذليل التحديات التى تواجه الشركات المصدرة إلى أمريكا من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة” الكويز” بسبب تصاعد الأوضاع فى غزة.

ودعت وزارة التجارة والصناعة عدد من المصدرين لإبداء مقترحاتهم حول البنود التى تتضمنها الاتفاقية لضمان نفاذ الصادرات إلى تلك الأسواق وأيضًا حماية السوق المصرى من أى عمليات إغراق، وفقًا للمصدرين لـ”البورصة”.

وهذه ليست المرة الأولى التى تفتح فيها مصر ملف إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا، بل سبق وأعلنت مصر عام 2017 نيتها إلى تعزيز التبادل التجارى بين البلدين بعيدًا عن اتافية المناطق الصناعية المؤهلة ونظام الأفضليات المعمم.

قال مسئول لـ”البورصة”، إن ((المفاوضات الجارية لم تسفر عن أى نتائج حتى الآن، ولعل أبرز المخاوف من إبرام الاتفاقية هو إغراق السوق المصرى بمنتجات تحقق منها إكتفاءًا ذاتيًا، لذلك تحرص الحكومة على استطلاع رأى الصناع والمصدرين لمعرفة الاستفادة الكاملة من عدمه)).

ووفقًا لأحدث بيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع قيمة التبادل التجارى بين مصر وأمريكا بنسبة 12.2% خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، ليسجل 8 مليارات دولار مقابل 7.2 مليار دولار.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لأمريكا نحو 2 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار خلال نفس الفترة من عام 2021، بين سجلت قيمة الواردات المصرية 6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها مقابل 5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة شاركت فى اجتماعات قبل أسابيع مع الحكومة والجانب الأمريكى لدراسة إمكانية تفعيل الاتفاقية ومن المرتقب الوصول إلى قرار قريبًا.

أضاف لـ”البورصة”، أن الاتفاقية ستؤدى إلى خروج الطرف الإسرائيلى من حلقة التصدير إلى السوق الأمريكى، خاصة وأن بعض الشركات الأمريكية بدأت تشتكى من تأخر وصول طلبات التصدير عقب تصاعد الأحداث.

أشار إلى أن الغرفة تمتلك استراتيجية للتوسع فى السوق الأمريكى، لكن سهولة نفاذ الصادرات يجب أن يكون فى إطار اتفاقية تجارية حرة عادلة لجميع الأطراق بهدف تعزيز التبادل التجارى بين البلدين بدلا من اتفاقية الكويز التى وضعت لخدمة الجانب الإسرائيلى فقط.

واتفاقية الكويز هى اتفاقية تجارية تضم كلاً من مصر وإسرائيل وأمريكا، وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون جمارك شريطة أن يدخل فيها مكون إسرائيلى بنسبة 10.6%، وفق وزارة التجارة والصناعة

وسجلت صادرات مصر عبر اتفاقية الكويز 1.4 مليار دولار خلال عام 2022، تستحوذ المنسوجات والملابس الجاهزة على 30% منها، وفقاً لوزارة الصناعة والتجارة.

قال أحمد إبراهيم، أحد مصدرى الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إن صعوبة الحصول على المنتج الإسرائيلى الفترة الحالية أوقف عدد كبير من المصانع التى تصدر منتجاتها إلى السوق الأمريكى.. وهذا الأمر دفع المصدرون إلى مخاطبة الحكومة بإبرام اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا للتحرر من الضغوط الحالية.

أضاف لـ“البورصة”، أن السوق الأمريكى يسعى إلى توسيع تعاقداته مع الشركات المصرية لشراء سلع ومنتجات كثيرة.. لكن لايوجد طرق بديلة سوى اتفاقية الكويز حاليا.

قال إيهاب إسماعيل، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن المجلس حريص على اقتناص فرص تصديرية جديدة فى السوق الأمريكى لكن بعض شركات القطاع تستشعر الحرج فى التصدير من خلال اتفاقية الكويز بسبب الممارسات غير الأخلاقية من قبل الكيان الإسرائيلى.

أوضح أن المجلس التصديرى طالب الحكومة أكثر من مرة بتفعيل الاتفاقية، فى ظل نمو صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية لكن لم نتلقى أى استجابة.. لكن تداعيات الصراع فى منطقة الشرق الأوسط سيدفع حكومة الدول للبحث عن بدائل للحفاظ على صادراتها.

سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية 1.3 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.2 مليار دولار عام 2021، وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

قال ممدوح سيد، مدير تصدير شركة اللوتس للملابس الجاهزة، إن ارتفاع نسبة المكون الإسرائيلى فى منتجات الشركة أربك حركة التصنيع ما أجبرها على استيراد الخامات بحريًا، وهذا الأمر بات مكلفًا مقارنه بالاستيراد برياً.

لفت إلى أن الشركات المصرية لاتستيطع التصدير للسوق الأمريكى خارجة اتفاقية الكويز، بسبب اتفاقية التجارة الحرة بين أمريكا والصين وتنخفض أسعار الأخيرة داخل الاتفاقية بنسبة 18% ولن يستيطع المنتج المصرى المنافسة.

قال محمد حمص، رئيس مجلس إدارة شركة باريس لتصنيع الملابس الجاهزة، إن 3 شركات كبرى تعمل فى قطاع أبرزها شركة اللوتس للملابس الجاهزة، وعرفه للملابس يستوردوا كميات كبيرة من مكونات الإنتاج الإسرائيلية ويبيعون جزء منها إلى الشركات المصرية المصدرة من خلال“الكويز”، ولفت إلى أن شرط التصدير من خلال الاتفاقية هو وجود فواتير، ويتم شراؤها من الشركات لاستيفاء الشروط.

قال إسلام الفراش، رئيس مجلس إدارة شركة تودو للملابس الجاهزة، إن الشركة سعت مؤخرًا إلى التصدير للسوق الأمريكى خارج إطار اتفاقية الكويز إلا أن ارتفاع تكلفة الشحن والتكاليف الجمركية أحالت دون ذلك..لذلك فإن وجود اتفاقية تجارة حرة سيسهل اختراق تلك الأسواق.

قال أحمد داوود، رئيس مجلس إدارة شركة تريبل ايه يونيفورم، إن الشركة متخصصة فى تصنيع الملابس الداخليه والبيجامات وتعتمد على خامات محلية بنسبة 90%، بما يدعم قدرتها على التصدير للسوق السعودى للاستفادة من انخفاض قيمة الشحن مقارنة بالأسواق الأوروبية والأمريكية.