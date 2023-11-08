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إيسترن كومبانى ترفع أسعار منتجات المعسل

11/8/2023 4:16:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفعت الشركة الشرقية للدخان“إيسترن كومبانى” ، أسعار جميع منتجاتها من المعسل فى السوق المحلية، بداية من اليوم الأربعاء 8 نوفمبر.

وبحسب لائحة أسعار حصلت“البورصة” على نسخة منها، فإن أسعار بيع معسل السلوم للمستهلك زادت إلى 15 جنيها للعبوة زنة 70 جراما، وارتفعت إلى 25 جنيها للعبوة زنة 120 جراما، كما ارتفع سعر معسل السلوم عبوة زنة 250 جرام إلى 50 جنيها، والعبوة زنة 500 جرام إلى 85 جنيها، ومعسل قص عبوة زنة 250 جراما إلى 55 جنيهًا.

كما ارتفعت أسعار معسل أبو نجمة إلى 17 جنيها للعبوة زنة 100 جرام، وزنة 500 جرام إلى 70 جنيها، زنة 1000 جرام إلى 130 جنيها، كما رفعت سعر معسل وان فور يو زنة 250 جرام إلى 130 جنيها.

ورفعت الشركة أسعار المعسل بعد التعديلات التشريعية على القانون رقم 177 لسنة 2023، والذى نص على تعديل ضريبة القيمة المضافة على المعسل من 165% إلى 190%.

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