إيسترن كومبانى ترفع أسعار منتجات المعسل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت الشركة الشرقية للدخان“إيسترن كومبانى”
، أسعار جميع منتجاتها من المعسل فى السوق المحلية، بداية من اليوم الأربعاء 8 نوفمبر.
وبحسب لائحة أسعار حصلت“البورصة” على نسخة منها، فإن أسعار بيع معسل السلوم للمستهلك زادت إلى 15 جنيها للعبوة زنة 70 جراما، وارتفعت إلى 25 جنيها للعبوة زنة 120 جراما، كما ارتفع سعر معسل السلوم عبوة زنة 250 جرام إلى 50 جنيها، والعبوة زنة 500 جرام إلى 85 جنيها، ومعسل قص عبوة زنة 250 جراما إلى 55 جنيهًا.
كما ارتفعت أسعار معسل أبو نجمة إلى 17 جنيها للعبوة زنة 100 جرام، وزنة 500 جرام إلى 70 جنيها، زنة 1000 جرام إلى 130 جنيها، كما رفعت سعر معسل وان فور يو زنة 250 جرام إلى 130 جنيها.
ورفعت الشركة أسعار المعسل بعد التعديلات التشريعية على القانون رقم 177 لسنة 2023، والذى نص على تعديل ضريبة القيمة المضافة على المعسل من 165% إلى 190%.
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