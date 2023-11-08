تركيا تضع شرطا لاستئناف بحث مشاريع الطاقة مع إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN- أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب رسلان بايراكتار، أن بلاده لن تبحث أي مشروع للطاقة مع إسرائيل ما لم يتم وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بايراكتار إنه "في مثل هذه الأجواء التي تشهد مثل هذه الوحشية الكبيرة والمأساة الإنسانية، فإن الحديث عن أي مشروع سيكون بمثابة عدم احترام للإنسانية، لإنسانيتنا وأشقائنا هناك".

وشدد على أن "الشيء الوحيد الذي سنتحدث عنه بعد هذه الساعة، هو كيف يمكننا تلبية احتياجات غزة من الكهرباء والمياه والغذاء. سيكون هذا المشروع الوحيد"، مشيرا إلى أن "تركيا أرسلت مولدات كهرباء إلى غزة، وتنتظر عند معبر رفح لإدخالها للقطاع".

وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط، أكد أمس الثلاثاء، انخفاض حجم التبادل التجاري بين بلاده وإسرائيل أكثر من 50% منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن هذا التراجع "مرتبط بطلبات التجار والمستهلكين".



