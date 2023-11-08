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حالة الطقس: أجواء حارة

11/8/2023 4:15:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة (العظمى في القدس المحتلة 26 درجة مئوية). الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الخميس، فيكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وحارا نسبيا إلى حار نهاراً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية. الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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