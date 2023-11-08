حالة الطقس: أجواء حارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة (العظمى في القدس المحتلة 26 درجة مئوية). الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما يوم غد الخميس، فيكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وحارا نسبيا إلى حار نهاراً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية. الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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