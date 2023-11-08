Wednesday, 08 November 2023 12:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة العمل والبنك الدولي والأونروا يصرفون دفعة مساعدات مالية لـ 5200 عامل من غزة

11/8/2023 4:15:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة العمل أنه تم البدء في صرف دفعة المساعدات المالية النقدية لحوالي 5200 عامل من عمال قطاع غزة الذين طردهم الاحتلال الإسرائيلي قسرا من أماكن عملهم داخل أراضي عام 48، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم، وانقطعت بهم السبل وتم استقبالهم في مراكز الإيواء في الضفة الغربية.

وقدمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مساعدات مالية لحوالي 2500 عامل من عمال غزة، بقيمة 700 شيكل يستلمها العامل بواسطة PALPAY، أما البنك الدولي فقدم من خلال حكومة النرويج مساعدات مالية لعمال غزة بقيمة 700 شيكل لـ 2700 عامل، حيث سيتم صرفها عن طريق بنك فلسطين.

وتقدمت الوزارة بالشكر للبنك الدولي و"الأونروا" على جهودهم لدعم عمال غزة المتضررين من العدوان الإسرائيلي على غزة.


MENAFN08112023000205011050ID1107392379

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث