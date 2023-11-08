وزارة العمل والبنك الدولي والأونروا يصرفون دفعة مساعدات مالية لـ 5200 عامل من غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة العمل أنه تم البدء في صرف دفعة المساعدات المالية النقدية لحوالي 5200 عامل من عمال قطاع غزة الذين طردهم الاحتلال الإسرائيلي قسرا من أماكن عملهم داخل أراضي عام 48، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم، وانقطعت بهم السبل وتم استقبالهم في مراكز الإيواء في الضفة الغربية.

وقدمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مساعدات مالية لحوالي 2500 عامل من عمال غزة، بقيمة 700 شيكل يستلمها العامل بواسطة PALPAY، أما البنك الدولي فقدم من خلال حكومة النرويج مساعدات مالية لعمال غزة بقيمة 700 شيكل لـ 2700 عامل، حيث سيتم صرفها عن طريق بنك فلسطين.

وتقدمت الوزارة بالشكر للبنك الدولي و"الأونروا" على جهودهم لدعم عمال غزة المتضررين من العدوان الإسرائيلي على غزة.



