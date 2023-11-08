وزارة العمل والبنك الدولي والأونروا يصرفون دفعة مساعدات مالية لـ 5200 عامل من غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت وزارة العمل أنه تم البدء في صرف دفعة المساعدات المالية النقدية لحوالي 5200 عامل من عمال قطاع غزة الذين طردهم الاحتلال الإسرائيلي قسرا من أماكن عملهم داخل أراضي عام 48، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم، وانقطعت بهم السبل وتم استقبالهم في مراكز الإيواء في الضفة الغربية.
وقدمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مساعدات مالية لحوالي 2500 عامل من عمال غزة، بقيمة 700 شيكل يستلمها العامل بواسطة PALPAY، أما البنك الدولي فقدم من خلال حكومة النرويج مساعدات مالية لعمال غزة بقيمة 700 شيكل لـ 2700 عامل، حيث سيتم صرفها عن طريق بنك فلسطين.
وتقدمت الوزارة بالشكر للبنك الدولي و"الأونروا" على جهودهم لدعم عمال غزة المتضررين من العدوان الإسرائيلي على غزة.
MENAFN08112023000205011050ID1107392379
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.