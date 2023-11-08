ملحم: 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء تدمرت بسبب العدوان على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- أعلن رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم أن 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء قد تدمرت بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم الـ33 على التوالي، بخسائر تقدر بنحو حوالي 80 مليون دولار أميركي.

وأشار ملحم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" إلى استهداف الاحتلال للخلايا الشمسية، وهي المصدر الوحيد للطاقة المتبقي في غزة، ولا يتجاوز انتاجه 5 ميغا واط.

وبين أنه تم تدمير حوالي 70% من هذه الخلايا حتى اليوم، مؤكدا أن إسرائيل ترفض حتى الآن إدخال الوقود إلى قطاع غزة رغم المناشدات المستمرة للمجتمع الدولي والدول المانحة لتقوم بالضغط على إسرائيل لإدخال الوقود على الأقل للاستخدام في مولدات الاحتياط بالمشافي ولمحطات ضخ وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وشدد على أن منع الاحتلال للخدمات الاساسية ومحاولته جعل قطاع غزة مكانا غير صالح للحياة هو جريمة حرب يجب ان تحاسب عليها دولة الاحتلال.



