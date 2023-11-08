ملحم: 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء تدمرت بسبب العدوان على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN- أعلن رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم أن 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء قد تدمرت بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم الـ33 على التوالي، بخسائر تقدر بنحو حوالي 80 مليون دولار أميركي.
وأشار ملحم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" إلى استهداف الاحتلال للخلايا الشمسية، وهي المصدر الوحيد للطاقة المتبقي في غزة، ولا يتجاوز انتاجه 5 ميغا واط.
وبين أنه تم تدمير حوالي 70% من هذه الخلايا حتى اليوم، مؤكدا أن إسرائيل ترفض حتى الآن إدخال الوقود إلى قطاع غزة رغم المناشدات المستمرة للمجتمع الدولي والدول المانحة لتقوم بالضغط على إسرائيل لإدخال الوقود على الأقل للاستخدام في مولدات الاحتياط بالمشافي ولمحطات ضخ وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وشدد على أن منع الاحتلال للخدمات الاساسية ومحاولته جعل قطاع غزة مكانا غير صالح للحياة هو جريمة حرب يجب ان تحاسب عليها دولة الاحتلال.
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