إيهود باراك: الوقت يداهمنا!

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- على الرغم من أن تل أبيب تمضي غير عابئة بشيء في حربها على غزة بهدف القضاء تماما على حركة "حماس"، إلا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك يرى أن الوقت يداهم إسرائيل.

إيهود باراك صرح مؤخرا لصحيفة "بوليتيكو" بأن إسرائيل لن تكون قادرة على إجراء عملية عسكرية طويلة الأمد ضد حركة حماس في غزة، داعيا إلى ضرورة إكمالها في الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة بسبب ما يراه "غضبا" أمريكيا.

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يرصد، وربما يكون ذلك فقط في إطار "تبادل الأدوار" داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية بهدف إعطاء انطباع غير حقيقي عن "مرونة إسرائيلية" أن "النافذة تغلق. من الواضح أننا نتجه نحو الاحتكاك مع الأمريكيين بشأن الهجوم. لا يمكن لأمريكا أن تملي على إسرائيل ما يجب أن تفعله، لكن لا يمكننا تجاهلها".

باراك يرى في سياق هذا الموقف أنه يتوجب على الإسرائيليين التصالح "مع المطالب الأمريكية خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، وربما أقل من ذلك".

السياسي الإسرائيلي يطرح بديلا عن الخطاب السياسي الإس





رائيلي الرسمي الذي يعززه إحجام الولايات المتحدة والغرب على حتى عن مجرد الدعوة إلى وقف لإطلاق النار خاصة مع تجاوز عدد ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي والعمليات البرية خلال شهر، 10 آلاف شخص، علاوة على إصابة حوالي 25 ألفا آخرين.

إيهود باراك يعتقد أن تل أبيب تحتاج إلى أشهر وربما سنة لتحقيق هزيمة كاملة ضد حماس، في حين رأى أن الدعم الغربي لإسرائيل يضعف بسبب مقتل المدنيين في غزة، ويتخوف من أن يؤدي ذلك إلى حرب أكبر بكثير وكارثية في المنطقة.

المسؤول الإسرائيلي السابق يوضح موقفه قائلا: "نحن نفقد الرأي العام في أوروبا وفي غضون أسبوع أو أسبوعين سنبدأ في خسارة الحكومات في أوروبا. وفي أسبوع آخر، سيظهر الاحتكاك مع الأمريكيين".

وبعد هذا التمهيد، يرى إيهود باراك في سبيل "تغيير المشهد السياسي"، وجود إمكانية بأن تتولى "قوات عربية متعددة الجنسيات" السيطرة على قطاع غزة بعد العملية العسكرية الإسرائيلية.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد شدد مؤخرا على أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يحدث حتى يتم إطلاق سراح الإسرائيليين الأسرى، وأن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة هي بمثابة الرافعة الفعالة الوحيدة للضغط على حماس.

يجري كل ذلك فيما قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجولة ثانية في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب، بدأها من تل أبيب حيث "عرض" تنظيم ما وصف بـ "فترات توقف إنسانية" حلال العملية البرية الإسرائيلية في القطاع، الأمر الذي رفضه نتنياهو بحجة أن مثل هذه "التوقفات" يمكن أن تستغلها حماس، وأن تل أبيب ستستمر في العمل بكامل قوتها حتى الانتصار هناك.

الموقف اللافت، ارتداء بلينكن سترة واقية من الرصاص خلال زيارته المفاجئة إلى العراق في إطار جولته الشرق أوسطية.

رئيس الدبلوماسية الأمريكية تجول في بغداد بتلك السترة، ما يعكس خطورة الموقف في المنطقة بشكل عام.

من بغداد دعا بلينكن إيران إلى عدم مهاجمة الأمريكيين، مشيرا إلى أن واشنطن لا تبحث عن صراع مع طهران.

بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية الأمريكية التي تأتي ربما أيضا في إطار مسعى لمنع فتح جبهات إضافية على إسرائيلية، وجهت واشنطن مجموعة بحرية بحاملة طائرات ثالثة إلى المنطقة، في السياق ذاته والمتمثل في حماية "ظهر" إسرائيل، وفي نفس الوقت محاولة الضغط لتفادي توسيع رقعة الحرب.

فيما الموت يحصد أرواح المدنيين بلا رحمة في غزة، وسط حصار خانق وتداعيات كارثية، لا يسع الوقت إسرائيل كما يرى إيهود باراك، ولا يجد بلينكن من مناص في بغداد إلا التجول بسترة واقية من الرصاص.