ممثلو أسر المحتجزين في غزة يعربون عن تأييدهم لدعوة بايدن لوقف مؤقت للقتال

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-قال ممثلو الأسر التي تحتجز حركة“حماس” أفرادا منها في غزة، إنهم يؤيدون دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى وقف مؤقت للقتال في غزة، بحسب ما أوردته صحيفة“يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وقال ممثلو أسر المحتجزين:“نؤيد أي مبادرة من أجل بدء وقف“مؤقت للقتال” مقابل إطلاق سراح الرهائن، كما نطالب الحكومة بالثبات على مبدأ أن يكون أي وقف، سواء كان لفترة قصيرة أو طويلة، مشروطا بالإفراج الفوري عن الرهائن”.

وكان بايدن بحث في وقت سابق، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إمكانية إعلان“توقفات تكتيكية” للقتال في قطاع غزة، بحسب ما نقلته وكالة“بلومبرغ” للأنباء عن البيت الأبيض.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الماضي، بعملية“طوفان الأقصى”، التي تضمنت شن هجمات صاروخية واقتحام مستوطنات جنوبي إسرائيل، بالإضافة إلى احتجاز أسرى تم اقتيادهم إلى القطاع.

(د ب أ)



