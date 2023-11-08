ممثلو أسر المحتجزين في غزة يعربون عن تأييدهم لدعوة بايدن لوقف مؤقت للقتال

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN-
قال ممثلو الأسر التي تحتجز حركة“حماس” أفرادا منها في غزة، إنهم يؤيدون دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى وقف مؤقت للقتال في غزة، بحسب ما أوردته صحيفة“يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.
وقال ممثلو أسر المحتجزين:“نؤيد أي مبادرة من أجل بدء وقف“مؤقت للقتال” مقابل إطلاق سراح الرهائن، كما نطالب الحكومة بالثبات على مبدأ أن يكون أي وقف، سواء كان لفترة قصيرة أو طويلة، مشروطا بالإفراج الفوري عن الرهائن”.
وكان بايدن بحث في وقت سابق، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إمكانية إعلان“توقفات تكتيكية” للقتال في قطاع غزة، بحسب ما نقلته وكالة“بلومبرغ” للأنباء عن البيت الأبيض.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الماضي، بعملية“طوفان الأقصى”، التي تضمنت شن هجمات صاروخية واقتحام مستوطنات جنوبي إسرائيل، بالإضافة إلى احتجاز أسرى تم اقتيادهم إلى القطاع.
(د ب أ)
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