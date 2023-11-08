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ستاندرد تشارترد: حريصون على دعم القطاع الخاص وتحقيق خطط الحكومة - جريدة البورصة

11/8/2023 4:02:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > قال محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، إن العلاقة بين البنك والحكومة المصرية مستمرة، موضحا أن قرار فتح فرع للبنك في مصر يأتي في إطار رؤية عميقة للاقتصاد المصري باعتباره أحد أهم وأكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط.

وأكد، خلال لقائه مع هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن بنك ستاندرد تشارترد العالمي حريص على تقديم كافة خدماته من خلال فرعه في مصر؛ لدعم القطاع الخاص التجاري المصري، والمساهمة في تحقيق الخطط الحكومية وتنويع محفظة العملاء في القطاعات الاقتصادية كافة.

وبحثت وزيرة التخطيط، مع فريق بنك ستاندرد تشارترد، الذي حصل على رخصة جديدة للعمل في السوق المصري، دعم سبل التعاون.

وأكدت السعيد، دعم الحكومة المصرية للقطاع الخاص المصري والأجنبي، وتشجيع أجهزة الدولة كافة للاستثمارات في القطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع البنكي الذي حقق نجاحات كبيرة في مصر؛ ويعد أحد أبرز قطاعات الاقتصاد المصري.

واستعرضت عدد من الملفات التي تعمل عليها الوزارة في ملف التنمية الاقتصادية، وأبرزها البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والذي يهدف إلى تعميق استقرار الاقتصاد المصري ورفع قدرته على التعامل مع الصدمات والأزمات من خلال التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، واستغلال الميزة النسبية لمصر في قطاعات السياحة واللوجيستيات لتشكل القطاعات الخمسة أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية.

كما استعرضت السعيد، أهم ملفات ومشروعات صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية التي أصبحت شريك أساسي للقطاع الخاص ونجحت في خلق فرص استثمارية متميزة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعليم والصحة والسياحة وإعادة استغلال الأصول غير المستغلة.

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