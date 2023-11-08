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1.9 مليار ريال قيمة الاكتتابات خلال الربع الثالث - جريدة الوطن السعودية

11/8/2023 4:01:14 AM
(MENAFN- Al Watan) واصلت المملكة العربية السعودية هيمنتها على نشاط الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط من خلال إدراج 5 من أصل 6 شركات مدرجة في الربع الثالث من عام 2023، وبقيمة إجمالية للاكتتابات تصل إلى 1.2 مليار ريال ما يعادل 330 مليون دولار تمثل ما نسبته 63% من قيمة الاكتتابات بالشرق الأوسط، التي بلغت خلال الربع الثالث من العام الحالي 1.9 مليار ريال ما يعادل 523 مليون دولار أمريكي.
وبحسب تقرير حديث لشركة EY MENA IPO Eye حول سوق الاكتتابات بالشرق الأوسط فقد شهدت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6 عروض عامة أولية للاكتتابات خلال الربع الثالث من عام 2023.
انخفاض الاكتتابات
وأشار التقرير إلى أن ما تم جمعه من الاكتتابات خلال الربع الثالث من العام الحالي يمثل انخفاضا بنسبة 14% في عدد الاكتتابات العامة الأولية وانخفاضًا بنسبة 66% في العائدات مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 وكانت عوائد اليوم الأول إيجابية، حيث سجلت جميع الإدراجات الستة مكاسب.
مضيفا أنه في نهاية الربع الثالث من عام 2023، كان هناك ما مجموعه 29 اكتتابًا عامًا أوليًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي عائدات قدره 21.9 مليار ريال ما يعادل 5.8 مليار دولار أمريكي، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 6% في الحجم وانخفاضًا بنسبة 61% في الأموال المجمعة على أساس سنوي حيث تمت جميع أنشطة الإدراج منذ بداية العام في دول مجلس التعاون الخليجي.
مضيفا أنه على الرغم من انخفاض مستويات عائدات الإدراجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن خطط الاكتتاب العام الأولي للربع الرابع من عام 2023 وحتى عام 2024 لا تزال واعدة، مدفوعة بشكل خاص بالاكتتابات في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت 27 شركة عن عزمها الإدراج في تداول.
الاكتتابات في السعودية
كجزء من رؤية 2030، تواصل المملكة العربية السعودية مسيرتها نحو التنويع الاقتصادي من خلال تقليل تركيزها على الأنشطة المرتبطة بالنفط، حيث أسهمت 3 من الاكتتابات العامة الأولية في قطاع النقل بمبلغ 1.1 مليار ريال ما يعادل 302 مليون دولار أمريكي من إجمالي العائدات، وسجلت شركة المناولة للشحن أعلى مكاسب في اليوم الأول بنسبة 69%، وبدأ الربع الرابع من عام 2023 بثلاثة إدراجات سعودية في أكتوبر.
وحققت الاكتتابات المطروحة بالسوق السعودي خلال الربع الثالث عائدات كبيرة حيث حققت شركة لومي لتأجير السيارات، المدرجة في سوق تداول الرئيسي، أعلى عائدات بقيمة 1.1 مليار ريال ما يعادل 291 مليون دولار أمريكي، أما الاكتتابات الأربعة المتبقية التي جمعت إجمالي 147 مليون ريال ما يعادل 39 مليون دولار أمريكي فقد تمت في السوق الموازية ((نمو)) وشهد ((نمو)) أيضًا إدراجين مباشرين إضافة إلى ذلك، انتقلت شركة سمو العقارية، التي تم إدراجها في نمو في الربع الأول من عام 2020، إلى سوق تداول الرئيسي في سبتمبر 2023.
سوق الاكتتابات بالشرق الأوسط خلال الربع الثالث 2023:
5 من 6 اكتتابات عامة بالشرق الأوسط بالمملكة
6 الاكتتابات خلال الربع الثالث كانت بدول مجلس التعاون الخليجي
1.2 مليار ريال قيمة الاكتتابات بالمملكة خلال الربع الثالث
63 % من قيمة الاكتتابات بالشرق الأوسط
1.9 مليار ريال قيمة الاكتتابات بالشرق الأوسط خلال الربع الثالث
14 % انخفاض بالاكتتابات خلال الربع الثالث
66 % انخفاضا في العائدات خلال الربع الثالث
29 اكتتابًا عامًا أوليًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بداية 2023
21.9 مليار ريال إجمالي عائدات الاكتتابات
6 % انخفاض سنوي في الحجم
61 % انخفاض سنوي في الأموال المجمعة
27 شركة ينتظر أن تطرح للاكتتاب في السعودية

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