رينو داستر: مزيج من الكفاءة والخصائص العملية

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) نظراً لنمط الحياة السريع والحيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحتاج الأسرة العصرية ما يسهّل عليها المهام اليومية. نرى اليوم العديد من الخيارات فيما يتعلّق بالسيارات، وتأتي سيارة رينو داستر متعددة الاستخدامات على رأس تلك الخيارات لتكون الرفيق المثالي لأي أسرة تبحث عن سيارة عملية بمواصفات حديثة وتقنيات متطورة، إلى جانب الخصائص المهمة الأخرى كالأداء والأناقة والفعالية من حيث التكلفة.
تقدّم سيارة رينو داستر معياراً جديداً للتميّز، ويظهر ذلك في الخصائص الاقتصادية التي تمتاز بها ومن أهمها المحرك بسعة 1.6 لتر من فئة (4 × 2) والذي يعد الخيار الأنسب لسكان المدن المهتمين بكفاءة استهلاك الوقود. وتصل سرعة المحرك القصوى إلى 161 كيلومتراً في الساعة، إلى جانب معدل استهلاك رائع يبلغ 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر في القيادة خارج المدن. تمنح هذه الخصائص السائقين إمكانية القيادة لمسافة أطول من دون الحاجة إلى التزود بالوقود.
تم وضع راحة السائق والركاب على رأس قائمة الأولويات عند تصميم داستر ، حيث زُوّدت بمقاعد قابلة للتعديل ولوحة قيادة محدّثة مع وحدة تحكم مركزية متطورة. كما تم مراعاة الأبعاد الواسعة التي تعمل على تعزيز راحة كل من في السيارة مهما كان طول الرحلة. وتضيف الخصائص المميزة الأخرى مثل نظام الكاميرا متعددة زوايا الرؤية لمسة من الحداثة وتسهّل من عملية الاصطفاف في المدن المزدحمة، ويمكن لخاصية تشغيل المحرك عن بعد أن تساعد بشكل كبير في تفادي التعرض للحرارة الشديدة لفترات طويلة في الخارج.
وتجمع داستر بين التصميم المعاصر الخارجي والداخلي، حيث تتميّز بمصابيح "إل إي دي" النهارية ونظام التحكم بالسرعة المريح والمقاعد الواسعة والقابلة للطي ومقعد السائق الذي يمكن تعديل ارتفاعه بسهولة والعجلات المعدنية الأنيقة، مما يجعل من قيادتها تجربة مريحة وممتعة.
وبفضل محركها المميز وتصميماتها الداخلية العصرية وغيرها من المواصفات الرائعة، تبرز رينو داستر كأفضل خيار للمقيمين في دولة الإمارات من الباحثين عن الكفاءة والأناقة والاقتصاد في استهلاك الوقود.
تعرّف على سيارة رينو داستر عن قرب عند زيارتك لأقرب صالة عرض رينو من العربية للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.
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