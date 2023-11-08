الاحتلال يستهدف مدرسة جديدة تؤوي نازحين في غزة

الاحتلال يستهدف مدرسة جديدة تؤوي نازحين في غزة
التاريخ
11/8/2023 3:12:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
شن الاحتلال الاسرائيلي غارة جديدة اليوم الاربعاء استهدفت مدرسة تؤوي نازحين قرب مفترق أنصار بمدينة غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
وكان قد افاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تصريح مسبق إنه جرى قصف نحو 50 مدرسة ومنشأة للوكالة في غزة تؤوي 700 ألف نازح.
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