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الاحتلال يستهدف مدرسة جديدة تؤوي نازحين في غزة

11/8/2023 3:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شن الاحتلال الاسرائيلي غارة جديدة اليوم الاربعاء استهدفت مدرسة تؤوي نازحين قرب مفترق أنصار بمدينة غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة

وكان قد افاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تصريح مسبق إنه جرى قصف نحو 50 مدرسة ومنشأة للوكالة في غزة تؤوي 700 ألف نازح.


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