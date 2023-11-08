الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين بينهم سيدتان من نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين فلسطينيين بينهم سيدتان من محافظة نابلس.
وذكرت مصادر أمنية أن جيبات احتلالية اقتحمت أحياء عدة من المدينة، واعتقلت ضابط في الأمن الوقائي من منطقة المعاجين بعد أن فتشت منزله.
وأضافت المصادر بأن قوة احتلالية اقتحمت منزل أسير في قرية تل جنوب غرب نابلس، وقامت بتفتيش المنزل، واعتقلت والدته وزوجته.
وكانت قوة احتلالية قد اقتحمت قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس واعتقلت مواطنين فلسطينيين بعد أن فتشت منازلهم.
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