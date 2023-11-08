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الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين بينهم سيدتان من نابلس

11/8/2023 3:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين فلسطينيين بينهم سيدتان من محافظة نابلس.
وذكرت مصادر أمنية أن جيبات احتلالية اقتحمت أحياء عدة من المدينة، واعتقلت ضابط في الأمن الوقائي من منطقة المعاجين بعد أن فتشت منزله.
وأضافت المصادر بأن قوة احتلالية اقتحمت منزل أسير في قرية تل جنوب غرب نابلس، وقامت بتفتيش المنزل، واعتقلت والدته وزوجته.
وكانت قوة احتلالية قد اقتحمت قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس واعتقلت مواطنين فلسطينيين بعد أن فتشت منازلهم.




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