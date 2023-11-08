كتائب القسام تعلن تنفيذ عملية جديدة صباح اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام صباح اليوم الاربعاء انها تمكنت من تدمير 5 آليات صهيونية منها 3 دبابات صهيونية .
حيث اعلنت كتائب القسام منذ قليل انها تمكنت من تدمير دبابتين صهيونيتين جنوب غرب مدينة غزة بقذيفتي "الياسين105"
كما واعلنت انها تمكنت من تدمير آلية شمال دوار التوام بقذيفة "الياسين105"
واصدرت كتائب القسام بيان في وقت مسبق من صباح اليوم الاربعاء اعلنت فيه انها تمكنت من تدمر دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال دوار التوام بقذيفتي "الياسين105" .
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