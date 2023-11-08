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كتائب القسام تعلن تنفيذ عملية جديدة صباح اليوم

11/8/2023 3:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام صباح اليوم الاربعاء انها تمكنت من تدمير 5 آليات صهيونية منها 3 دبابات صهيونية .

حيث اعلنت كتائب القسام منذ قليل انها تمكنت من تدمير دبابتين صهيونيتين جنوب غرب مدينة غزة بقذيفتي "الياسين105"

كما واعلنت انها تمكنت من تدمير آلية شمال دوار التوام بقذيفة "الياسين105"

واصدرت كتائب القسام بيان في وقت مسبق من صباح اليوم الاربعاء اعلنت فيه انها تمكنت من تدمر دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال دوار التوام بقذيفتي "الياسين105" .

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