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شاهد مغامر يصاب بنوبة ذعر داخل كهف مغمور بالمياه في احدى الدول

11/8/2023 3:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اصيب مغامر بنوبة ذعر أثناء استكشافه أحد الكهوف المغمورة بالمياه، مما كاد يؤدي إلى غرقه.
وظهر المغامر في مقطع فيديو وهو يستكشف الكهف، فيما يبدو أنه اصطدم بأحد زملائه، مما تسبب في إصابته بنوبة ذعر.


وبدأ المغامر يغرق في المياه، لكن زملائه تمكنوا من إنقاذه في الوقت المناسب.

صدى

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