نقص فيتامين E يهاجم هذه الفئات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن نقص فيتامين E يهاجم بعض الفئات، ألا وهم الأشخاص، الذين لم تعد أجسامهم قادرة على امتصاص الدهون من الطعام بشكل صحيح، نظراً لأن فيتامين E يندرج ضمن الفيتامينات، التي تذوب في الدهون، لذلك يدخل الجسم مع الدهون الغذائية.وأوضحت الجمعية أن الأمراض، التي تؤدي إلى صعوبة امتصاص الدهون من الطعام بشكل صحيح، تشمل التليف الكيسي، ومتلازمة الأمعاء القصيرة والتهاب البنكرياس المزمن.



وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون نقص فيتامين E وراثياً، على سبيل المثال نقص بروتينات الدم بيتا "متلازمة باسن كورنزفايغ"، وهو اضطراب خلقي في أيض الدهون.



أعراض نقص الفيتامين

وتتمثل أعراض نقص فيتامين E في فقر الدم والتعب المستمر والدوار وتراجع القدرة على بذل المجهود، بالإضافة إلى مشاكل عصبية مثل ضعف التوازن والتنسيق وتلف الأعصاب الحسية وأعراض الشلل وضعف العضلات.



وأوضحت الجمعية أن جسم الشخص البالغ يحتاج إلى فيتامين E بمعدل يتراوح من 12 إلى 15 ملليغراماً يومياً، مشيرة إلى أنه يمكن إمداد الجسم بفيتامين E من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل جنين القمح وزيت جنين القمح وبذور عباد الشمس وزيت عباد الشمس وزيت الزيتون والمكسرات مثل البندق واللوز.



وفي حالة النقص الشديد، يمكن اللجوء إلى تناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين E تحت إشراف الطبيب.

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