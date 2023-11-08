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دراسة تحدد الطريقة الأمثل لتخزين الأنسولين

11/8/2023 3:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر بحث جديد أنه يمكن تخزين الأنسولين من دون تبريد لعدة أشهر، دون أن يفقد فعاليته، وحدد الباحثون درجة حرارة الغرفة المناسبة للحصول على هذه النتائج.

ووجد الباحثون أنه للحصول على أفضل النتائج، يجب حفظ الأنسولين بعيداً عن الضوء المباشر، وعدم السماح له بأن يصبح بارداً جداً (أقل من درجة التجمد)، أو ساخناً جداً (أعلى من 25 درجة مئوية).


ووفق "مديكال نيوز توداي"، تشير المبادئ التوجيهية الحالية إلى أنه يمكن تخزين الأنسولين في درجة حرارة الغرفة، ولكن هذا التوجيه يمكن أن يكون مربكاً، لأن درجة حرارة الغرفة تختلف من مكان لآخر.


وحلّل الباحثون حاويات غير مفتوحة تحتوي على أنواع معينة من الأنسولين البشري، ووجدوا أنه يمكن تخزينها في درجات حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية، لمدة تصل إلى 6 أشهر، دون أن تفقد قدراً كبيراً من الفاعلية.

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