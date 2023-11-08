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مراقبة هذه المؤشرات خلال سن اليأس تحسّن صحة القلب

11/8/2023 3:12:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حثّت جمعية القلب الأمريكية النساء على التركيز على صحة القلب والدماغ، خلال مرحلة سن اليأس، من خلال مراقبة عدة مؤشرات.


وقال بيان أصدرته الجمعية إلى تزايد عدد النساء اللاتي يعشن ما يصل إلى 40% من حياتهم بعد انقطاع الطمث.


ووفق "هيلث داي"، من أهم المؤشرات التي تنبغي مراقبتها: ضغط الدم، ومستوى السكر في الدم، ومستوى دهون الجسم وزيادة الوزن.


وحثت جمعية القلب الأمريكية النساء خلال مرحلة التنقل من فترة الخصوبة إلى سن اليأس على مراقبة مستوى الكوليسترول، ومراجعة الطبيب لفهم مدى تأثير مقياس الكوليسترول على عوامل أخرى.


وقال البيان إن: النوم ساعات كافية، والتمرين البدني، والنظام الغذائي الصحي من أفضل الدفاعات، التي ينبغي على المرأة تبنيها خلال هذه المرحلة، مع الحرص على خفض استهلاك الملح والسكر.


وتضمنت النصائح تناول المزيد من الخضروات، والفواكه، والحبوب الكاملة، والدهون الصحية، والبروتين الخالي من الدهون، والابتعاد عن الأطعمة المصنّعة.

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