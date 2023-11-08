الخارجية الصينية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في غزة

الخارجية الصينية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في غزة
التاريخ
11/8/2023 3:12:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الخارجية الصينية إنها دعت مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات مسؤولة لحماية المدنيين في غزة بأسرع وقت ممكن.
ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 33، وسط استمرار الاحتلال ارتكاب المجازر في قطاع غزة.
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