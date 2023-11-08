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الخارجية الصينية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في غزة

11/8/2023 3:12:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الخارجية الصينية إنها دعت مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات مسؤولة لحماية المدنيين في غزة بأسرع وقت ممكن.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 33، وسط استمرار الاحتلال ارتكاب المجازر في قطاع غزة.

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