الولايات المتحدة تعلن معارضتها قيام إسرائيل بـ”إعادة احتلال” غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستعارض إعادة احتلال الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة في مرحلة ما بعد الصراع.

وذكر المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن إسرائيل والولايات المتحدة صديقتان وليس عليهما الاتفاق على كل قضية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تعارض احتلالا جديدا طويل الأمد لقطاع غزة من جانب إسرائيل، بعدما تعهد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ضمان“أمن شامل” للقطاع المحاصر بعد الحرب.

وصرح المتحدث باسم الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين“في شكل عام، لا نؤيد إعادة احتلال غزة ولا إسرائيل تؤيد ذلك”.

وأضاف“وجهة نظرنا هي أن على الفلسطينيين أن يكونوا في مقدمة هذه القرارات، وغزة هي أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية”.

واحتلت إسرائيل قطاع غزة خلال حرب العام 1967 وبقيت فيه حتى عام 2005 حينما قامت بشكل أحادي بسحب قواتها وتفكيك المستوطنات. وفي أعقاب ذلك، فرضت الدولة العبرية حصارا على القطاع الذي بات منذ 2007 تحت السيطرة الكاملة لحركة حماس.

وشدد باتيل على أن الأمور“لن تعود الى الوضع الذي كان قائما في السادس من تشرين الأول/أكتوبر”، في إشارة الى اليوم السابق للهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على الدولة العبرية.

وأوضح“يجب أن تكون إسرائيل والمنطقة آمنتين، وغزة لا يجب ولا يمكن أن تكون قاعدة تنطلق منها هجمات إرهابية ضد سكان إسرائيل أو غيرهم”.

وكان نتنياهو أكد خلال مقابلة أجرتها معه قناة“إيه بي سي نيوز” الأمريكية، مساء الإثنين، أن“إسرائيل ستتولّى، لفترة غير محدّدة، المسؤولية الأمنية الشاملة” في غزة (...) فعندما لا نتولّى هذه المسؤولية الأمنية، فإنّ ما نواجهه هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تصوره”.

وتواصل إسرائيل قصف القطاع المحاصر حيث بلغت حصيلة الشهداء في غزة 10328 شخصا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

(وكالات)



