الأربعاء: أسعار العملات مقابل الشيقل

الأربعاء: أسعار العملات مقابل الشيقل
التاريخ
11/8/2023 3:11:52 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حسب سلطة النقد، على النحو التالي:
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