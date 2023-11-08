مدير الـCIA يبحث مع هاليفي خطط إنقاذ الأسرى من غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن وكالة المخابرات المركزية تعمل بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، على خطة "لإنقاذ" قرابة 242 شخصا أعلنت إسرائيل أنهم محتجزون في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز بحث مع رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي جهود إطلاق سراح الرهائن المحتجزين من قبل حركة "حماس"، خلال زيارته إسرائيل هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري، الثلاثاء للصحافيين، إنه "لكل رهينة ملف استخباراتي خاص بها، وتم عرض، مواد استخباراتية وتخطيط العمليات بالإضافة إلى الجهود الأخرى للمساعدة في إطلاق سراح الرهائن خلال الاجتماع بين بيرنز وهاليفي".

وتابع: "نحن نبذل جهودنا بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك والاستخبارات الموساد، ونقوم معا بتقييم الوضع كل يوم لمعرفة ما نحتاج إلى تعديله وتغييره والتخطيط له، من أجل إنجاز مهمتنا وهي إعادة الرهائن إلى منازلهم".

وكان البنتاغون أكد في 3 نوفمبر الجاري، أن الجيش الأمريكي يستخدم المسيرات غير المسلحة فوق قطاع غزة لدعم "الجهود الإسرائيلية لتحرير الرهائن".

من الجدير ذكره، أن كتائب القسام لم تحدد الرقم الدقيق لعدد الأسرى لديها، وكذلك الفصائل الفلسطينية الأخرى، لكنها أعلنت بوقت سابق أن 60 منهم قضىوا بالقصف الإسرائيلي.

كما أعلنت كتائب القسام أمس أنها كانت على وشك إطلاق سراح 12 أسيرا من يحملون جنسيات أجنبية لكن إسرائيل عرقلت العملية.

وأفرجت كتائب القسام وهي الجناح العسكري لحركة حماس بوقت سابق عن أسيرتين لأسباب إنسانية، وقالت إحداهن في مؤتمر صحافي إن عناصر حماس كانوا ودودين وأمنوا للأسرى كل احتياجاتهم الطبية وغيرها، وهاجمت حكومة بنيامين نتنياهو وحملتها مسؤولية الفشل الأمني.

كما أفرجت عن أسيرتين تحملان الجنسية الأمريكية.