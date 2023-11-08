الاحتلال يعتقل 49 مواطنا من الضفة بينهم 3 سيدات

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الأربعاء، 49 مواطنا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم 3 سيدات.
ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 16 مواطنا، وهم: جعفر عبد الجليل الرجبي، وأشرف الجنيدي، ونور أنور العويوي، وأمير أبو زينة، وعبد الصمد كاظم قفيشة، وصلاح زغير، وجهاد عز الدين أبو تركي، وعبد الحي عبد الرزاق أبو تركي، والصحفيين عامر أبو عرفة ومحمد الأطرش، ومن بلدة دورا وماهر محمد أبو عرقوب، وهشام محمد عمرو، وعلاء سعيد عمرو، والمواطنة لميس ماهر أبو عرقوب، كما اعتقلت الشابين حذيفة حسن فرج الله، وشقيقه عبد الرحمن من بلدة إذنا.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا، وهم: صبري محمد حمامرة (16 عاما)، وأسامة محمد يوسف حمامرة (17 عاما)، وبلال عوض حمامرة (18 عاما) من حوسان، وحمزة جمال ثوابتة، وزكريا عمر ثوابتة، ويوسف محمد العيسى من بلدة بيت فجار، ومحمد قاسم الشيخ (62 عاما) من قرية مراح رباح، ومحمد عواد عواد (27 عاما)، وأحمد محمد عبيات من جبل الموالح، وخليل جعفر عبيات من جبل هندازة، وسعد صايل كوازبة (37 عاما) من قرية المنية.
ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال من مدينة قلقيلية سبعة مواطنين، وهم: بسام ياسين، وغسان داود، وحسن ملحم، وصالح أبو صالح داود، وأحمد الحاج حسن، وأنس غسان داود، وحسام الحاج حسن.
وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد هاني غنام (20 عاماً)، وزيد خليفة أبو عرة (22 عاما)، من بلدة عقابا.
ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال والدة الأسير مؤمن ريحان لينا تحسين ريحان، وزوجته رغد أسعد من قرية تل، والضابط في الأمن الوقائي روحي مرمش من منطقة المعاجين، وباسم الرمحي من مخيم بلاطة، وعمر عزام تحسين حمدان، وسامح برهان أبو خلف من قرية عصيرة القبلية، مصطفى محمد أبو بكر من قرية الجنيد.
ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أيسر محمود حنتولي، وأنس فتحي أبو السكر، من بلدة سيلة الظهر.
وفي القدس، اعتقلت تلك القوات أحمد بدر، ومعتز جوهر حلبية، من بلدة أبو ديس.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال محمد الرمحي من بلدة بيرزيت، وجميل محمد عاصي من قرية عين يبرود.
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