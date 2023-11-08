الاحتلال يعتقل 49 مواطنا من الضفة بينهم 3 سيدات

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الأربعاء، 49 مواطنا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم 3 سيدات.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 16 مواطنا، وهم: جعفر عبد الجليل الرجبي، وأشرف الجنيدي، ونور أنور العويوي، وأمير أبو زينة، وعبد الصمد كاظم قفيشة، وصلاح زغير، وجهاد عز الدين أبو تركي، وعبد الحي عبد الرزاق أبو تركي، والصحفيين عامر أبو عرفة ومحمد الأطرش، ومن بلدة دورا وماهر محمد أبو عرقوب، وهشام محمد عمرو، وعلاء سعيد عمرو، والمواطنة لميس ماهر أبو عرقوب، كما اعتقلت الشابين حذيفة حسن فرج الله، وشقيقه عبد الرحمن من بلدة إذنا.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا، وهم: صبري محمد حمامرة (16 عاما)، وأسامة محمد يوسف حمامرة (17 عاما)، وبلال عوض حمامرة (18 عاما) من حوسان، وحمزة جمال ثوابتة، وزكريا عمر ثوابتة، ويوسف محمد العيسى من بلدة بيت فجار، ومحمد قاسم الشيخ (62 عاما) من قرية مراح رباح، ومحمد عواد عواد (27 عاما)، وأحمد محمد عبيات من جبل الموالح، وخليل جعفر عبيات من جبل هندازة، وسعد صايل كوازبة (37 عاما) من قرية المنية.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال من مدينة قلقيلية سبعة مواطنين، وهم: بسام ياسين، وغسان داود، وحسن ملحم، وصالح أبو صالح داود، وأحمد الحاج حسن، وأنس غسان داود، وحسام الحاج حسن.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد هاني غنام (20 عاماً)، وزيد خليفة أبو عرة (22 عاما)، من بلدة عقابا.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال والدة الأسير مؤمن ريحان لينا تحسين ريحان، وزوجته رغد أسعد من قرية تل، والضابط في الأمن الوقائي روحي مرمش من منطقة المعاجين، وباسم الرمحي من مخيم بلاطة، وعمر عزام تحسين حمدان، وسامح برهان أبو خلف من قرية عصيرة القبلية، مصطفى محمد أبو بكر من قرية الجنيد.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أيسر محمود حنتولي، وأنس فتحي أبو السكر، من بلدة سيلة الظهر.

وفي القدس، اعتقلت تلك القوات أحمد بدر، ومعتز جوهر حلبية، من بلدة أبو ديس.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال محمد الرمحي من بلدة بيرزيت، وجميل محمد عاصي من قرية عين يبرود.