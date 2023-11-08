الصحة الإسرائيلية: 7262 مصابا منذ 7 أكتوبر 51 منهم بحالة خطيرة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، ارتفاع حصيلة المصابين منذ 7 أكتوبر إلى 7262، يمكث حاليا 342 منهم في المستشفيات، بينهم 51 بحالة خطيرة، و152 منهم بأقسام إعادة التأهيل.

ومنذ بداية الحرب في غزة قتل قرابة 1400 إسرائيلي، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما تمكنت كتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى من أسر ما لا يقل عن 242.

يأتي ذلك، بينما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري الثلاثاء، أن بين القتلى الإسرائيليين 348 جنديا وضابطا بالجيش الإسرائيلي و59 من الشرطة و10 من جهاز الأمن العام الشاباك.

وفي غزة، تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع بلا هوادة، وقد تجاوز عدد الشهداء 10 آلاف فلسطيني، قرابة نصفهم من الأطفال وأصيب نحو 26 ألفا، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية.