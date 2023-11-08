الصحة الإسرائيلية: 7262 مصابا منذ 7 أكتوبر 51 منهم بحالة خطيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، ارتفاع حصيلة المصابين منذ 7 أكتوبر إلى 7262، يمكث حاليا 342 منهم في المستشفيات، بينهم 51 بحالة خطيرة، و152 منهم بأقسام إعادة التأهيل.
ومنذ بداية الحرب في غزة قتل قرابة 1400 إسرائيلي، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما تمكنت كتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى من أسر ما لا يقل عن 242.
يأتي ذلك، بينما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري الثلاثاء، أن بين القتلى الإسرائيليين 348 جنديا وضابطا بالجيش الإسرائيلي و59 من الشرطة و10 من جهاز الأمن العام الشاباك.
وفي غزة، تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع بلا هوادة، وقد تجاوز عدد الشهداء 10 آلاف فلسطيني، قرابة نصفهم من الأطفال وأصيب نحو 26 ألفا، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية.
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