Wednesday, 08 November 2023 12:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة الإسرائيلية: 7262 مصابا منذ 7 أكتوبر 51 منهم بحالة خطيرة

11/8/2023 3:11:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، ارتفاع حصيلة المصابين منذ 7 أكتوبر إلى 7262، يمكث حاليا 342 منهم في المستشفيات، بينهم 51 بحالة خطيرة، و152 منهم بأقسام إعادة التأهيل.

ومنذ بداية الحرب في غزة قتل قرابة 1400 إسرائيلي، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما تمكنت كتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى من أسر ما لا يقل عن 242.

يأتي ذلك، بينما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري الثلاثاء، أن بين القتلى الإسرائيليين 348 جنديا وضابطا بالجيش الإسرائيلي و59 من الشرطة و10 من جهاز الأمن العام الشاباك.

وفي غزة، تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع بلا هوادة، وقد تجاوز عدد الشهداء 10 آلاف فلسطيني، قرابة نصفهم من الأطفال وأصيب نحو 26 ألفا، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية.

MENAFN08112023000205011050ID1107391628

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث