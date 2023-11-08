عيار21 و18.. اسعار الذهب بالاردن اليوم الأربعاء

عيار21 و18.. اسعار الذهب بالاردن اليوم الأربعاء
التاريخ
11/8/2023 3:11:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم الاربعاء عند 39.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 38.1 دينارا للشراء منهم .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 35.4 للبيع للمواطنين مقابل 32.4 للشراء منهم وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .
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