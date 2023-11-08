بلدغة غير مؤلمة.. كوبرا «كاذبة» تنهي حياة سائح فرنسي جنوب أستراليا

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي سائح فرنسي حتفه بسبب لدغة أفعى، في جنوب شرق استراليا، طبقا لما ذكرته تقارير إخبارية اليوم الأربعاء.
ونقلت قناة " 9 نيوز" الاسترالية عن شهود عيان قولهم إنه تم العثور على السائح /25 عاما/، فاقدا الوعي، في مسكنه، يوم 24 أكتوبر، في بلدة "نولاويل"، على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب ملبورن.
وقال ويد همفريز، الذي كان الفرنسي يعمل في شركته، بموجب تأشيرة عمل، أثناء العطلة، أنه تم اكتشاف جروح صغيرة من لدغة الأفعى في قدمه. ومن المحتمل أن تكون اللدغة جاءت من أفعى بنية شرقية شديدة السمية.
والأفاعي، التي تعرف أيضا باسم، "الكوبرا الاسترالية الكاذبة"، خطيرة، بشكل خاص، نظرا لأن لدغتها غالبا ما تكون غير مؤلمة.
وأضاف ويد للقناة الإخبارية "من الواضح أنه لم يدرك أبدا أنه تعرض للدغة"، ووصف الوفاة بأنها "مأساة".
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