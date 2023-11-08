بلدغة غير مؤلمة.. كوبرا «كاذبة» تنهي حياة سائح فرنسي جنوب أستراليا

لقي سائح فرنسي حتفه بسبب لدغة أفعى، في جنوب شرق استراليا، طبقا لما ذكرته تقارير إخبارية اليوم الأربعاء.

ونقلت قناة " 9 نيوز" الاسترالية عن شهود عيان قولهم إنه تم العثور على السائح /25 عاما/، فاقدا الوعي، في مسكنه، يوم 24 أكتوبر، في بلدة "نولاويل"، على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب ملبورن.

وقال ويد همفريز، الذي كان الفرنسي يعمل في شركته، بموجب تأشيرة عمل، أثناء العطلة، أنه تم اكتشاف جروح صغيرة من لدغة الأفعى في قدمه. ومن المحتمل أن تكون اللدغة جاءت من أفعى بنية شرقية شديدة السمية.

والأفاعي، التي تعرف أيضا باسم، "الكوبرا الاسترالية الكاذبة"، خطيرة، بشكل خاص، نظرا لأن لدغتها غالبا ما تكون غير مؤلمة.

وأضاف ويد للقناة الإخبارية "من الواضح أنه لم يدرك أبدا أنه تعرض للدغة"، ووصف الوفاة بأنها "مأساة".