بلدية دبي تحصد المركز الأول في جوائز الموارد البشرية الحكومية الخليجية

حصدت بلدية دبي المركز الأول في جوائز الموارد البشرية الحكومية الخليجية "GCC GOV HR Award" للعام 2023، عن فئة أفضل مبادرة توطين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تتويجاً لجهودها في مجال استقطاب الكوادر المواطنة وتطوير مهاراتهم العملية والتخصصية والاحتفاظ بالمواهب منهم، تماشياً مع المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في الارتقاء بنسب التوطين في كافة القطاعات.

وقالت عائشة الحمادي، مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي: "يُعد التتويج بجائزة الموارد البشرية الحكومية الخليجية عن أفضل مبادرة توطين، إنجازاً رائداً يعكس جهود بلدية دبي في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بما يخص خطة عمل إمارة دبي للتوطين وإتاحة الفرصة أمام الشباب الإماراتي من أصحاب المواهب والخبرات".

وأضافت: "تعمل البلدية على توفير بيئة عمل جاذبة ومستدامة للكوادر البشرية، تقدم من خلالها البرامج التدريبية الميدانية والتخصصية في مجالات عملها، بما يمكنهم من تطوير مهاراتهم، ورفد البلدية بالكفاءات لتحقيق أهدافها ورؤيتها في أن تكون بلدية رائدة جاهزة للمستقبل تستقطب أفضل المواهب وتحافظ عليها، وذلك من خلال المبادرات العديدة التي تنفذها لتعزيز التوطين في الوظائف التي تنخفض فيها نسبة التوطين، ومن ضمن هذه المبادرات؛ مبادرة كوادرنا فخرنا، والابتعاث والتأهيل المهني، إضافةً إلى إطلاقها لأكاديمية بلدية دبي للتأهيل المهني في مجالات عمل البلدية التخصصي".

وارتفعت نسبة التوطين في مختلف الفئات الوظيفية ضمن الكوادر البشرية الإماراتية في بلدية دبي ارتفاعاً ملحوظاً، وخاصةً في الوظائف الميدانية والتخصصية، مثل؛ وظائف المفتشين والمراقبين والوظائف الهندسية، إضافةً إلى تطوير الكوادر المواطنة من خلال عمليات التأهيل والتدريب المتخصصة والتي تُنفذ بأحدث الوسائل المعرفية مثل الواقع الافتراضي، والميتافيرس، ورعاية المواطنين المبتكرين وتوفير البيئة المعززة للابتكار والتعلم المستمر والجاهزية للمستقبل.



كما ساهمت جهود البلدية في تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في العمل البلدّي وتمكينها من تولي المواقع القيادية المختلفة والعمل في الوظائف التخصصية والميدانية، وتأهيلها في كافة المجالات التخصصية والمهنية، فضلاً عن مبادرات الحفاظ على الكفاءات المواطنة المؤهلة، وتعزيز الرفاه الوظيفي وجَودة الحياة والتوازن بين الحياة والعمل.

كذلك عززت بلدية دبي جهودها في عملية دمج وتمكين الموظفين المواطنين من أصحاب الهمم وتوفير كافة احتياجاتهم وإتاحة برامج التعلم والتدريب المستمر لهم لتمكينهم من تأدية مهامهم بكفاءةٍ وفعالية، ودمجهم في بيئة العمل وتوفير كافة متطلباتهم، إضافةً إلى برامج التكريم والتحفيز المختلفة ومبادرات إسعاد الكوادر الوطنية وتعزيز دورهم المجتمعي في ريادة الأعمال على مستوى الإمارة.





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