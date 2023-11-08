أكاديميون لـ«البيان»: الذكاء الاصطناعي التوليدي يفرز تحديات جديدة في التعليم

كشفت نتائج دراسة بحثية عالمية حديثة أجرتها «أنثولوجي»، المتخصصة في حلول التعليم لعام 2023، أن 56% من طلبة وطالبات الإمارات يرون أن الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في التعليم، وفق 6 مسارات رئيسية، تضم طرق التدريس والتعلم، والتفاعل والمشاركة المؤثرة للمتعلمين، وتوفير تجارب تعلم متخصصة، وتوليد أفكار استثنائية في الجانب التطبيقي والابتكار، وزيادة الكفاءة والجودة وسرعة إنجاز المهام.

وأظهرت الدراسة أن طلاب الإمارات الأكثر استخداماً لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT، إذ إن 32% منهم يستخدمون هذه الأدوات أسبوعياً، وتتجاوز نسبة اعتمادهم على الذكاء الاصطناعي استخدامات طلاب كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة له بـ3 أضعاف.

وأفادت الدراسة بأن توقعات 80% من طلاب الإمارات المستطلعة آراؤهم تؤكد استمرارية هذا الاتجاه، مع زيادة كبيرة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأشهر الـ6 المقبلة.

روبوتات الدردشة

وفي المقابل، أكد 36% من طلبة الإمارات تفاعلهم مع أدوات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن استجابتهم وارتياحهم في استخدام روبوتات الدردشة القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول بسرعة على الأجوبة عن أسئلتهم، في حين أن 13% فقط يشاركونهم الرأي في المملكة المتحدة.

وحول دور الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، أجاب 56% من الطلاب بأنه سيحدث ثورة في منهجيات التعليم والتعلم، وأشاروا إلى أنهم مقتنعون بقدرات الذكاء الاصطناعي التعاونية المحتملة، حيث إن 40% منهم يقولون إن الذكاء الاصطناعي يعزز تفاعل الطلاب ومشاركتهم، في وقت يرى 38% من طلاب الإمارات أنهم يشعرون بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم تجارب تعلم مخصصة.

وتعليقاً على الدراسة أوضح عدد من الأكاديميين والخبراء أن الذكاء الاصطناعي من المحتمل أن يفرز تحديات جديدة، لافتين في المقابل إلى أن هناك عدداً من المجالات التي تترك فيها أدوات الذكاء الاصطناعي أثراً إيجابياً على التعليم العالي.



ويرى الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، أنه على الرغم من فوائد الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، فإن هناك 3 تحديات رئيسية، تتمثل في عدم المساواة، وإمكانية الاعتماد المفرط على التكنولوجيا، إضافة إلى اتباع نهج واحد يناسب الجميع في التعليم، الأمر الذي قد يقضي على الإبداع والابتكار.

فوائد وتحديات

وحول فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، أوضح الدكتور عبدالله إسماعيل الزرعوني، أستاذ الهندسة بجامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، أن أبرزها يتمثل في زيادة الكفاءة، وتعزيز مشاركة الطلاب، وتحسين نتائج التعلم، إضافة إلى قدرته على أتمتة المهام الروتينية، مثل الدرجات والتقييم، ما يوفر الوقت للمعلمين للتركيز على تفاعلات أكثر جدوى مع الطلاب، ويمكن أن يوفر الذكاء الاصطناعي أيضاً رؤى قيمة حول أداء الطلاب ومشاركتهم، ما يساعد المعلمين على تحديد المجالات التي يكافح فيها الطلاب وتوفير التدخلات المستهدفة والدعم.

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