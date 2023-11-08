دبي للاستثمار تستحوذ على 16.93% من أسهم بنك مونيومنت الرقمي

أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عن استحواذها على حصة إضافية بنسبة 7.68% من أسهم بنك "مونيومنت- Monument Bank" ، البنك الرقمي الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، ويخضع لتنظيم هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الحصيفة في المملكة المتحدة. وستساهم هذه الصفقة في زيادة حصة المجموعة في أسهم البنك من 9.25% إلى 16.93%. ويخضع هذا الاستثمار لموافقة الجهات الناظمة اللازمة.



يكتسب بنك "مونيومنت- Monument Bank" موقعاً بارزاً ومتقدماً، ويأتي في طليعة المؤسسات التي تعمل على تحقيق التحول على مستوى التجارب والمعاملات المصرفية من خلال حلول مبتكرة. كما يتمتع بمكانة فريدة، باعتباره البنك الوحيد في المملكة المتحدة الذي يركز على فئة أصحاب الثروات المتوسطة، ويقوم بتوفير الدعم للعملاء من خلال منتجات الودائع الخاصة به، حيث قدم خلال السنة الأولى من عمله قروضاً بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه إسترليني.



وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة "دبي للاستثمار": "تُشكل هذه الخطوة المتمثلة بزيادة حصة دبي للاستثمار في بنك مونيومنت، دلالة واضحة على ثقة المجموعة في إمكانات البنك والاستراتيجية والرؤية التي يتبعها. وتجسد مرونة بنك مونيومنت، وسجله الحافل في دعم العملاء، مسارات النمو الواعدة. كما يعكس التقدم الذي أحرزه على مستوى تحقيق الدخل من خلال التكنولوجيا وقطاعات خدمات الأعمال، التزامه باستخدام الابتكارات التكنولوجية لتطوير الحلول التي تركز على العملاء. وسيساهم هذا الاستثمار، في تعزيز تواجد دبي للاستثمار، في المشهد المصرفي الرقمي الديناميكي، ويتوافق مع رؤية المجموعة التي تتطلع إلى تطوير علاقات التعاون الدولي".



وفي إطار استراتيجية النمو المستمرة، اختتم بنك مونيومنت Monument Bank مؤخراً جولته الناجحة من السلسلة B من الاستثمارات، وجمع أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني، بدعم من مجموعة من المستثمرين الحاليين والجدد. ومنذ إنشائه جمع المصرف قيمة إجمالية مميزة، تزيد عن 103 ملايين جنيه إسترليني، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانته وموقعه لتحقيق النمو المتواصل.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك مونيومنت ايان راند:" ستساهم زيادة حصة دبي للاستثمار في أسهم بنك مونيومنت، في ترسيخ الأسس المالية لمصرفنا، ليس ذلك فحسب، بل تعكس أيضاً مدى ثقة المجموعة في نهجنا الفريد في مجال الخدمات المصرفية. يسعدنا تحقيق إنجازٍ جديد متمثل بنجاح جولة التمويل من السلسلة B. وتُشكل هذه الخطوة، دلالة إضافية على إيمان مستثمرينا المستمر باستراتيجية البنك، حيث نواصل المضي قدماً في مسيرتنا وتسريع وتيرة أعمالنا وإجراءاتنا لتحقيق الربحية".



وأضاف "تتمحور أهدافنا الطموحة حول خدمة فئة أصحاب الثروات المتوسطة في المملكة المتحدة وخارجها، وفي الوقت نفسه العمل على إطلاق ميزات ومنتجات جديدة لتحسين تجربة العملاء بشكلٍ أوسع نطاقاً. هذا ويتواصل نمو الأعمال بوتيرة متسارعة، حيث تتجاوز قيمة أرصدة المدخرات 700 مليون جنيه إسترليني، مع تحقيق نمو بنسبة 383% منذ بداية العام حتى الآن. ولقد شكلت عروضنا وجودة خدماتنا، عنصر تمكين ونجحت في استقطاب عدد كبير من العملاء من فئة الأثرياء، إذ يتجاوز حساب متوسط رصيدنا حالياً 60,000 جنيه إسترليني، ما يمكننا من تنفيذ خططنا التوسعية من خلال التركيز الدقيق على مجتمعنا".



من جهته قال مينتو بهانداري، رئيس العلاقات المؤسسية ومؤسس بنك مونيومنت Monument Bank:"في ظل الازدهار والنجاح الذي يحققه بنك مونيومنت في هذا المشهد الديناميكي، لا يسعنا إلا أن نثني على براعة دبي للاستثمار، في تتبع الفرص سريعة التطور داخل هذه الشريحة السوقية الكبيرة، والتي يستهدفها بنك مونيومنت. تُشكل شراكتنا القوية مع دبي للاستثمار، خطوة بارزة ستساهم في تعزيز خططنا الاستراتيجية، وتتيح لنا الاستفادة من القدرات التكنولوجية وتوسيع العمليات وزيادة تأثيرنا في الأسواق العالمية. ويجسد الاختتام الناجح لجولة التمويل هذه، دلالة واضحة على العلاقة القوية المبنية، وأنا على ثقة من أنها ستستمر في النمو، ما يمكننا من الاستفادة من الفرص الحالية والمستقبلية على حدٍ سواء في الأشهر والسنوات المقبلة".



نجح مونيومنت، منذ تأسيسه، في استقطاب ورعاية مجتمع متنامي من الأعضاء، وتقديم مستوى لا مثيل له من الخدمات من خلال التطبيق الخاص بالبنك، واستخدام البريد الإلكتروني أو محادثات الفيديو أو الدردشة أو المكالمات. ويتميز بسجل حافل مع أكثر من 90٪ من المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 20 ثانية فقط. كما يقدم تطبيق Monument Lifestyle، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، ما يزيد عن 35 خدمة مصممة لتوفير وقت المهنيين المشغولين وجال الأعمال وعائلاتهم، ومساعدتهم على تحسين إمكانات تكوين الثروات.

وتم تعيين "ألبن كابيتال"، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية في دبي، بصفتها مستشار لهذه الصفقة.