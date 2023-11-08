وزير الاقتصاد: الإمارات تمضي بنجاح نحو مضاعفة اقتصادها بمعدلات نمو تاريخية

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات تمضي من نجاح إلى نجاح على طريق تحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، خصوصاً بعد أن واصل الناتج المحلي معدلات نموه الإيجابية التي تتجاوز توقعات المحللين.

جاء ذلك خلال جلسة لمعاليه ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، بعنوان: ((كيف يمكننا مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031؟)) أكد فيها، أن الإمارات وضعت مستهدفاً وطنياً بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.

مشيراً إلى أنّ مضاعفة الناتج تتطلب التحول لنهج اقتصادي جديد يعتمد على 6 محاور رئيسية تشمل تعزيز الاستفادة من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة، ودعم التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار، ودمج التوجهات العالمية الحديثة مع القوى المحلية بهدف الريادة، والاستفادة من نجاح الشركات الوطنية الرائدة وتمهيد الطريق أمام الجديد منها، والتركيز على البحث والتطوير والابتكار، وبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص.

ولفت معاليه، إلى أن دولة الإمارات تحرص على تطوير 5 تكتلات اقتصادية ذات أولوية بحلول العقد المقبل تشمل: الخدمات المالية، والضيافة والسياحة، والتحليل والبيانات والتكنولوجيا الجديدة، والقضاء وأنظمة الدفاع، والمدخلات الغذائية وتصنيع الأغذية.

حيث يسهم تطويرها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يراوح بين 20 و30 مليار درهم سنوياً، وزيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 2 إلى 3 مليارات درهم سنوياً، ودعم تكامل الإمارات السبع في الدولة.

وأكد معالي وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للدولة للنصف الأول من العام، تشير إلى نسب نمو إيجابية في المؤشرات الكلية وفي معظم القطاعات والأنشطة الحيوية للاقتصاد الوطني، ليحل في المركز الأول ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً على المستويين الخليجي والعربي، ويتقدم على العديد من الاقتصادات العالمية البارزة.

وأضاف معاليه، أن هذا النمو يأتي مدعوماً بإنجازات تاريخية جديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، خصوصاً في التجارة الخارجية غير النفطية التي عززت من نموها المتصاعد لتسجل رقماً قياسياً جديداً، بوصولها إلى تريليون و239 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري 2023، وبنمو 14.4%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما واصل القطاع السياحي أداءه الاستثنائي خلال العام الجاري، إذ بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو لعام 2023، محققة نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح معاليه، أن الإمارات ماضية في تعزيز هذه القطاعات الحيوية، ومن ضمنها التجارة الخارجية عبر تعزيز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول العالم، حيث وقعت اتفاقيات شراكة مهمة مع 6 دول خلال العام الجاري، وتعمل على توقيع 6 اتفاقيات أخرى قبل نهاية العام.