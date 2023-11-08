عمادة البحث العلمي في عمان الاهلية تُكرّم نخبة من الأساتذة المتمي

MENAFN - Khaberni) خبرني - كرّمت عميدة البحث العلمي في جامعة عمان الأهليةالاستاذ الدكتورة ايمان النزلي نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية المتميزين الذين قدموا سلسلة من الدورات التدريبية البحثية لأعضاء الهيئة التدريسية بمختلف كليات الجامعة.

وكانت الدورات للاساتذة المُكرّمين كما يلي:

قدم الأستاذ الدكتور حسين الياسين من كلية الاعمال دورة

" Introduction to Academic Writing and Mixed Research Methods"



تحدث فيها عن أسس كتابة الأبحاث العلمية الرصينة والطريقة العلمية واهمية تصميم البحوث بطريقة مختلطة وقدم عرضا عن بحوث علمية كمثال يحتذى به في الكتابة.

قدمت الدكتورة لبنى الغرايبة من كلية الصيدلة دورة بخصوص " اخلاقيات البحث العلمي " حيث تحدثت عن أهم قواعد الاخلاقيات لإجراء وكتابة البحوث العلمية والمشاريع البحثية وعن نماذج الاخلاقيات المستخدمة بالجامعة.قدمت الدكتورة فرح عوض من كلية الهندسة دورة عن " نظام التحليل الاحصائي / SPSS" وكيفية استخدام البرمجية وإدخال البيانات عليها وطرق التحليل الاحصائي والحصول على نتائج منطقية ودقيقة في البحث العلمي.قدم لؤي المعاني دورة " برمجية PLS“

وهي برمجية لنموذجة المعادلات البنائية باستخدام طريقة المربعات الصغرى، يتميز هذا البرنامج بمرونته في التعامل مع العينات الصغيرة والكبيرة. وكيفية استخدامها لتحليل البيانات المطلوبة في المشاريع البحثية.

وقد لاقت الدورات الاستحسان والتقدير من قبل أعضاء الهيئة التدريسية حيث اشادوا بجهود عمادة البحث العلمي المتواصلة والمتميزة لما فيه الفائدة العلمية والبحثية.