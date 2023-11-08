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باتريك ديمبسي يصبح الرجل الأكثر إثارة لعام 2023

11/8/2023 3:00:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - توجت مجلة بيبول الأمريكية الممثل الأمريكي باتريك ديمبسي (57 عاماً) بلقب الرجل الأكثر إثارة لعام 2023.

وتم الإعلان عن فوز ديمبسي بهذا اللقب خلال مشاركته في برنامج "جيمي كيميل لايف"،
مساء أمس الثلاثاء.


وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن ديمبسي قال بعد الإعلان عن فوزه باللقب " شكراً جزيلاً".

وأضاف" أنا سعيد لاتخاذ المجلة هذا القرار، واختياري للفوز باللقب هذا العام".

ولدى ديمبسي ثلاثة أبناء هم تالولا
(21 عاماً) وتوأم هما داربي وسوليفان
(16 عاماً).

وقال كيميل مازحاً إن المجلة استغرقت وقتاً طويلاً لتكريم ديمبسي، الذي دخل مجال التمثيل منذ أكثر من 35 عاماً.

وقال ديمبسي" السؤال الذي لدي هو لماذا استغرقوا كل هذا الوقت .. ولكن لأن المرء يصبح أكثر وسامة كل عام.. لذلك انتظروا".


ويشار إلى أن ديمبسي يشتهر بدوره في مسلسل " جريز اناتومي."

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