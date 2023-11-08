باتريك ديمبسي يصبح الرجل الأكثر إثارة لعام 2023

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - توجت مجلة بيبول الأمريكية الممثل الأمريكي باتريك ديمبسي (57 عاماً) بلقب الرجل الأكثر إثارة لعام 2023.
وتم الإعلان عن فوز ديمبسي بهذا اللقب خلال مشاركته في برنامج "جيمي كيميل لايف"،
مساء أمس الثلاثاء.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن ديمبسي قال بعد الإعلان عن فوزه باللقب " شكراً جزيلاً".
وأضاف" أنا سعيد لاتخاذ المجلة هذا القرار، واختياري للفوز باللقب هذا العام".
ولدى ديمبسي ثلاثة أبناء هم تالولا
(21 عاماً) وتوأم هما داربي وسوليفان
(16 عاماً).
وقال كيميل مازحاً إن المجلة استغرقت وقتاً طويلاً لتكريم ديمبسي، الذي دخل مجال التمثيل منذ أكثر من 35 عاماً.
وقال ديمبسي" السؤال الذي لدي هو لماذا استغرقوا كل هذا الوقت .. ولكن لأن المرء يصبح أكثر وسامة كل عام.. لذلك انتظروا".
ويشار إلى أن ديمبسي يشتهر بدوره في مسلسل " جريز اناتومي."
MENAFN08112023000151011027ID1107391568
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.