بالفيديو..الاحتلال يزعم اغتيال رئيس مديرية الوسائل القتالية للقسا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، تصفية رئيس مديرية الصناعات والوسائل القتالية التابعة لحماس محسن أبو زينة
والذي كان أحد العناصر التي قادت إلى صناعة الوسائل القتالية الاستراتيجية والصاروخية في كتائب القسّام.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأربعاء، تدوينة على منصة "إكس أن"قوات جيش الدفاع الإسرائيلي خلال ساعات الليل رصدت خلية خططت لإطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه قواتنا،
المقاتلون قاموا بتوجيه طائرة هاجمت المجموعة وقضت عليهم.
وبحسب جيش الاحتلال هاجمت طائرة عسكرية مجموعة مسؤولة عن إطلاق قذائف صاروخية باتجاه أراضي البلاد.
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