بالفيديو..الاحتلال يزعم اغتيال رئيس مديرية الوسائل القتالية للقسا

MENAFN - Khaberni) خبرني - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، تصفية رئيس مديرية الصناعات والوسائل القتالية التابعة لحماس محسن أبو زينةوالذي كان أحد العناصر التي قادت إلى صناعة الوسائل القتالية الاستراتيجية والصاروخية في كتائب القسّام.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأربعاء، تدوينة على منصة "إكس أن"قوات جيش الدفاع الإسرائيلي خلال ساعات الليل رصدت خلية خططت لإطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه قواتنا،

المقاتلون قاموا بتوجيه طائرة هاجمت المجموعة وقضت عليهم.

وبحسب جيش الاحتلال هاجمت طائرة عسكرية مجموعة مسؤولة عن إطلاق قذائف صاروخية باتجاه أراضي البلاد.

وتاليا الفيديو عبر موقعنا:



