برقم سلبي.. ليفاندوفسكي يخاصم الشباك

MENAFN - Khaberni) خبرني - واصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة صيامه عن التهديف، مسجلاً بذلك أسوأ رقم له خلال 10 سنوات.

شكلت مباراة برشلونة أمام شاختار دونتسيك، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، منعطفاً سلبياً في مسيرة ليفاندوفسكي الكروية.

وقال مدرب البارسا تشافي هيرنانديز أن مباراة فريقه أمام شاختار هي الأسوأ له خلال المواسم التي قضاها في تدريب الفريق.

ولم يسجل اللاعب رقم 9 للبارسا في أي من مبارياته الست الأخيرة، مما يجعلها أسوأ سلسلة تسجيل له منذ أن خاض واحدة من عشر مباريات دون تسجيل أي هدف مع بروسيا دورتموند بين ديسمبر 2010 (كانون الأول) وفبراير (شباط) 2011.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية إن مهاجم البرسا روبرت ليفاندوفسكي لم يكن فعالاً خلال الأشهر الأولى من المسابقة.

وتابعت: "معدل تسجيل اللاعب البولندي أقل من 0.5 هدف في المباراة الواحدة (ستة أهداف في 13 مباراة) وهو غارق في أسوأ سلسلة تسجيل له خلال العقد".

وبعد أن كان هداف دورتموند وبايرن ميونخ سابقاً فعالاً مع برشلونة الموسم الماضي، وقاده للتويج بلقب الدوري الإسباني، غاب "ليفا" عن ممارسة هوايته المفضلة في هز الشباك.

وذكرت سبورت أنه مر عامان على آخر هدف سجله ليفاندوفسكي خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، وكان ذلك في 23 (تشرين الثاني) 2021 في مباراة دينامو كييف 1-2 بايرن، بمعنى أن آخر ست مباريات خارج ملعب البارسا لم يوقع البولندي عن أي هدف في مسابقة الأندية الأوروبية الكبرى.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه من أصل 13 مباراة لم يسجل "ليفا" سوى في 5 فقط، أمام كلٍ من فياريال، أوساسونا، بيتيس، ثنائي ضد سيلتا في الليغا، وأنتويرب في أبطال أوروبا.