برقم سلبي.. ليفاندوفسكي يخاصم الشباك

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- Khaberni) خبرني - واصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة صيامه عن التهديف، مسجلاً بذلك أسوأ رقم له خلال 10 سنوات.
شكلت مباراة برشلونة أمام شاختار دونتسيك، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، منعطفاً سلبياً في مسيرة ليفاندوفسكي الكروية.
وقال مدرب البارسا تشافي هيرنانديز أن مباراة فريقه أمام شاختار هي الأسوأ له خلال المواسم التي قضاها في تدريب الفريق.
ولم يسجل اللاعب رقم 9 للبارسا في أي من مبارياته الست الأخيرة، مما يجعلها أسوأ سلسلة تسجيل له منذ أن خاض واحدة من عشر مباريات دون تسجيل أي هدف مع بروسيا دورتموند بين ديسمبر 2010 (كانون الأول) وفبراير (شباط) 2011.
وقالت صحيفة سبورت الإسبانية إن مهاجم البرسا روبرت ليفاندوفسكي لم يكن فعالاً خلال الأشهر الأولى من المسابقة.
وتابعت: "معدل تسجيل اللاعب البولندي أقل من 0.5 هدف في المباراة الواحدة (ستة أهداف في 13 مباراة) وهو غارق في أسوأ سلسلة تسجيل له خلال العقد".
وبعد أن كان هداف دورتموند وبايرن ميونخ سابقاً فعالاً مع برشلونة الموسم الماضي، وقاده للتويج بلقب الدوري الإسباني، غاب "ليفا" عن ممارسة هوايته المفضلة في هز الشباك.
وذكرت سبورت أنه مر عامان على آخر هدف سجله ليفاندوفسكي خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، وكان ذلك في 23 (تشرين الثاني) 2021 في مباراة دينامو كييف 1-2 بايرن، بمعنى أن آخر ست مباريات خارج ملعب البارسا لم يوقع البولندي عن أي هدف في مسابقة الأندية الأوروبية الكبرى.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه من أصل 13 مباراة لم يسجل "ليفا" سوى في 5 فقط، أمام كلٍ من فياريال، أوساسونا، بيتيس، ثنائي ضد سيلتا في الليغا، وأنتويرب في أبطال أوروبا.
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