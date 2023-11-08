منظمة السياحة العالمية تعتمد الفجيرة رسمياً وجهة سياحية مستدامة

أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن اعتماد إمارة الفجيرة رسمياً وجهة سياحية مستدامة، ومنحت مركز الفجيرة للمغامرات شهادة عضوية تؤكد انتسابه إلى عضوية منظمة السياحة العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس والعشرين لمنظمة السياحة العالمية في سمرقند - أوزبكستان، مؤخراً بحضور مركز إمارة الفجيرة، الذي قدم ملف الاعتماد، وعرض الوجهات والمشاريع المتعلقة بالمغامرات والسياحة المستدامة في الإمارة.

وبهذه المناسبة، قال عمرو زين الدين، مدير مركز الفجيرة للمغامرات: ((يؤكد هذا الاعتماد من منظمة السياحة العالمية الجهود الجبارة والالتزام الذي تبذله إمارة الفجيرة، حيث تسعى باستمرار إلى تحقيق مكانة رائدة في جميع القطاعات، مسترشدةً بتوجيهات ورؤية قيادتها الحكيمة)).

وأضاف: ((لطالما كان قطاع السياحة ضمن أولويات الإمارة، مع تركيزها القوي على ضمان استدامته. ويفخر فريقنا في مركز الفجيرة للمغامرات بأن يكون له دور في الترويج للإمارة على نطاق عالمي، من خلال نيله العضوية الحصرية في منظمة السياحة العالمية)).

وتشكل الشهادة اعترافاً بالتزام مركز الفجيرة للمغامرات باحترام ومراعاة ودعم أهداف منظمة السياحة العالمية ومبادئها وسياساتها، فضلاً عن نجاحه في الإيفاء بالالتزامات والمسؤوليات المحددة للعضو المنتسب. ويضم الأعضاء المنتسبون لمنظمة السياحة العالمية أكثر من 500 شركة ومؤسسة تعليمية وبحثية ووجهات سياحية ومنظمات غير حكومية.