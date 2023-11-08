«& E» تطلق برنامجاً تدريبياً مكثفاً للبرمجة والحاسوب

أطلقت ((& e)) البرنامج التدريبي للبرمجة (I Speak Code&) في خطوة تعكس حرصها على تطوير مهارات الناشئة في علوم البرمجة والحاسوب عبر منهج مكثّف يمتد إلى 8 أسابيع.

ويعدّ البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات ضمن خطة مشتركة تقودها ((& e)) بالتعاون مع (Code)، وهي منظمة تركِّز على توسيع نطاق تعليم علوم الكمبيوتر في المدارس، وبدعم من أكاديمية سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، التي توفِّر أحدث المرافق والتسهيلات للمبادرة.

ويستهدف البرنامج الأطفال بين 5 أعوام و12 عاماً ويشمل تعليم أساسيات البرمجة بالاعتماد على مناهج (Code)، وذلك لمدة أربع ساعات من أيام السبت، ومن المقرَّر أن يعرض الطلاب مشروعاً في نهاية البرنامج خلال حفل التخرُّج بتاريخ 18 نوفمبر.

وبعد إعدادهم بالمهارات اللازمة، تشمل المرحلة المقبلة من البرنامج التدريبي الفئةَ العمرية للطلاب الأكبر سنّاً، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عاماً و12 عاماً؛ حيث يتمُّ إلحاقهم بمناهج الذكاء الاصطناعي المتطورة. وتتولَّى إدارة البرنامج التدريبي نخبةٌ مختارة من أبرز المختصين بعلوم الحاسوب من جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقالت دينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في ((& e)): ((تؤمن ((& e)) بأهمية إعداد وتمكين الأجيال الشابة من مواكبة التقنيات الجديدة واختبارها والمساهمة في صياغة مستقبلها، وذلك بالنظر إلى التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا. إذ لم تُعَدُّ البرمجةُ اليوم مجردَ مهارة؛ بل إنها لغة المستقبل، وبالتعاون مع (Code)، نستهدف أن يُتقنها جميع الأطفال في دولة الإمارات والمنطقة)).