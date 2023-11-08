18 شركة من دبي تبحث فرص التوسع في الأسواق الأفريقية

نسقت غرفة دبي العالمية؛ إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أكثر من 130 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات من دبي ونظرائها في رواندا، وذلك في أولى محطات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى منطقة شرق أفريقيا، التي تضم 18 شركة عاملة في الإمارة من 8 قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة.

ونظمت الغرفة أمس منتدى أعمال في كيغالي عاصمة رواندا، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في كيغالي، واتحاد القطاع الخاص في رواندا، ومجلس التنمية الرواندي، شارك فيه 150 مشاركاً منهم شخصيات حكومية رواندية رفيعة المستوى إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال، والشركات الرواندية والأفريقية الراغبة بتأسيس شراكات اقتصادية مع الشركات المشاركة في البعثة التجارية للغرفة.

ويأتي تنظيم غرفة دبي العالمية للبعثة التجارية ضمن مبادرة ((آفاق جديدة للتوسع الخارجي)). وتعتبر المبادرة جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم (544.5 مليار دولار ) بحلول 2026.

وشهد المنتدى كلمات لمحمد لوتاه، مدير عام غرف دبي؛ وجان نجابتسنزي، وزير التجارة والصناعة في رواندا؛ وجين فرانسواز موبيليجي، رئيسة اتحاد القطاع الخاص في رواندا بالإنابة. وحضر المنتدى محمد الكعبي، رئيس الخدمات المساندة والشؤون القنصلية في سفارة الإمارات في كيغالي.

وفي كلمته الافتتاحية خلال المنتدى، أكد محمد لوتاه، الذي ترأس البعثة التجارية، على القواسم المشتركة التي تربط بين مجتمعي الأعمال في دبي ورواندا، وتركيزهما على الابتكار والقطاعات الرقمية والتقنية، معتبراً أن السوق الرواندية هي جزء أساسي من الأسواق التي تستهدفها الغرفة لتنويع التجارة مع القارة الأفريقية، والارتقاء بها بما يدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) ويتواءم مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة بدعم توسع 100 شركة من دبي إلى الأسواق العالمية مع نهاية العام 2024.

وأضاف لوتاه قائلاً: ((ما زال عدد الشركات من رواندا المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في إمارة دبي دون طموحاتنا رغم الإمكانات الكبيرة المشتركة، حيث يبلغ العدد 26 شركة نشطة، منها 8 شركات جديدة انضمت لعضوية الغرفة خلال الفترة يناير - سبتمبر2023.

كما نتطلع كذلك لرفع قيمة تجارة دبي الخارجية مع رواندا والتي بلغت 653.4 مليون دولار أمريكي خلال العام 2022. زيارتنا لرواندا تستهدف مساعدة أعضائنا على التوسع بالسوق الرواندية واستقطاب المزيد من الشركات إلى الإمارة، ورفع قيمة التبادل التجاري الثنائي وهي أهداف نتطلع لتحقيقها بدعم من شركائنا في رواندا)).

وبدوره أشار جان كريسيستومي نجابتسنزي، وزير التجارة والصناعة في رواندا إلى تمتع جمهورية رواندا ودولة الإمارات بعلاقات ثنائية قوية، حيث يعتبر منتدى الأعمال الذي نظمته غرفة دبي العالمية في رواندا مؤشراً إضافياً على الالتزام والرغبة بتعزيز التعاون المشترك والارتقاء به، لافتاً إلى أن صادرات رواندا إلى دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2023 قد بلغت 211.51 مليون دولار، أي ما يوازي حوالي 50% من إجمالي صادرات رواندا، في حين بلغت واردات رواندا من الإمارات 87.26 مليون دولار، مشيراً إلى وجود مجال للنمو التجاري بين البلدين.

وعرف حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، الحضور بالمشهد الاقتصادي لإمارة دبي، والمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للشركات الأفريقية ورواد الأعمال في رواندا.

فرص استثمارية

وحددت غرفة دبي العالمية عدداً من الفرص الاستثمارية لشركات الإمارة في رواندا شملت فرص استيراد وفرصاً استثمارية، حيث تركزت فرص الاستيراد في منتجات الحبوب والدقيق والدهون والشمع والزيوت النباتية والحيوانية والقهوة والشاي والبهارات.

وتشمل قطاعات الفرص الاستثمارية التي حددتها الغرفة في رواندا كل من قطاعات النقل والتخزين والبرامج وخدمات تقنية المعلومات وخدمات الأعمال. و

حسب بيانات ((إف دي آي إنتيليجنس))، بلغت قيمة الاستثمارات من دبي إلى رواندا 211.14 مليون دولار (حوالي 777 مليون درهم) خلال الفترة 2018 وحتى يونيو 2023 وتركزت في قطاعات النقل والتخزين، والاتصالات وخدمات الأعمال والمكونات الكهربائية. واستحوذت دبي على 77% من إجمالي الاستثمارات الإماراتية في رواندا. ويقدر عدد الشركات من دبي المسجلة في رواندا بـ 8 شركات.