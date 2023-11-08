«التجارة الإلكترونية عبر الحدود» لجمارك دبي يفوز بجائزة «ذا أوبن جروب»

كرّمت مؤسسة ((ذا أوبن جروب)) العالمية جمارك دبي بمنحها جائزة التميز في الابتكار عن فئة التصميم المؤسسي لمشروع التجارة الإلكترونية عبر الحدود، مؤكدة في حفل توزيع الجوائز الذي عقد افتراضياً أن جمارك دبي تُعدّ مثالاً يحتذى به على مستوى السلطات الجمركية في العالم.

وتختص مؤسسة ((ذا أوبن جروب)) العالمية، ومقرها الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة وتطوير المعايير والشهادات التقنية، وتضم أكثر من 900 عضوية لموردي ومستخدمي تقنية المعلومات، والأكاديميين والمستشارين في شتى المجالات ومن مختلف أنحاء العالم.

وشارك في حفل التتويج مجموعة من قادة التصميم المؤسسي ورواد الابتكار والتميز من مختلف أنحاء العالم، فتم عرض الممارسات والتطبيقات في مجال التصميم المؤسسي، وتقنية المعلومات، والابتكار والتميز، واستراتيجيات التحول الرقمي، وإدارة الأخطار، وسلسلة التوريد العالمية، وأمن المعلومات، وغيرها، وكذلك أبرز المبادرات الابتكارية التي تسهم في بناء اقتصاد معرفي يعزز التنمية الاقتصادية العالمية.

ويهدف مشروع التجارة الإلكترونية عبر الحدود الذي أطلقته جمارك دبي، إلى تحويل دبي لمركز عالمي للتجارة الإلكترونية، وفق ((استراتيجية دبي الإلكترونية)) وتشجيع الشركات والمستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية على تأسيس مراكز إقليمية لهم في دبي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة بزيادة حصة الشركات في إمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية، وذلك عبر خفض التكلفة الإجمالية للتجارة الإلكترونية، والتي تتضمن تكاليف السلع المرتجعة والتخزين والنقل.

وأعرب أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن سعادته بهذا الإنجاز العالمي، مؤكداً أن جمارك دبي رائدة عالمياً في ابتكار وتطوير خدمات ذكية تدفع نحو تسهيل العمليات وتؤثر إيجاباً في زيادة التجارة الخارجية لدبي، فتضع الدائرة تعزيز الابتكار في مقدمة أولوياتها لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحكومية، وتعزيز سعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة إليهم وبلغت نسبة سعادة العملاء عن خدمات جمارك دبي الذكية 98% ويعد ذلك تتويجاً للاستثمار الناجح في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.