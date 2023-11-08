سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تحصل على شهادتي «صفر طاقة» و«الحياد الكربوني»

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز))، حصول مقرها الرئيس، الذي يقع ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي ((دافز)) على شهادتي ((صفر طاقة))، و((الحياد الكربوني)) الدوليتين من مجلس المباني الخضراء الأمريكي، لتكون بذلك أول جهة على مستوى منطقة الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز النوعي.

يأتي ذلك بما يتماشى مع التزام سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمناطق الاقتصادية التابعة لها، والتي تضم المنطقة الحرة بمطار دبي ((دافز))، وواحة دبي للسيليكون، و((دبي كوميرسيتي))، بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على صعيد تبني وتطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال البيئة والاستدامة، والمساهمة في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وتسلمت ((دييز)) الشهادتين من غوبالكريشنان المدير العام لشركة تقييم المباني الخضراء (Green Business Certification Inc.) لأسواق الهند والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وديبثي كيه بي، المدير الإقليمي لـ(GBCI) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وبفضل هذا الإنجاز، الذي يتزامن مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2023 ((عام الاستدامة)) في دولة الإمارات، وقبيل انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، التي تستضيفها الدولة الشهر المقبل، وصلت محفظة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة من المباني المعتمدة من (ليد) إلى 31 مبنى بالتقييم البلاتيني.

وقال المهندس معمر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في ((دييز)): ((نفخر بحصول المقر الرئيسي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة على هاتين الشهادتين المرموقتين، حيث تبرز اليوم كأول جهة تحصل على شهادتي (ليد) ((صفر طاقة)) و((الحياد الكربوني)) على مستوى الشرق الأوسط، ويجسد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ في ((دييز)) والمناطق الاقتصادية التابعة لها بتبني وتطبيق المعايير العالمية في شتى المجالات، بما يضمن توفير أفضل مستوى من الخدمات لشركاء الأعمال)).

وأضاف: يؤكد هذا الإنجاز الجديد مكانة ((دييز))، التي أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في تبني ثقافة الاستدامة واعتماد أفضل الممارسات البيئية المسؤولة، بما يتماشى مع جهودنا الدؤوبة لبناء مستقبل صديق للبيئة، ووجهة استثنائية جاذبة للشركات العالمية والمحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحاضنة أعمال متكاملة تعمل وفق أعلى المعايير.

ويجري منح شهادة ((صفر طاقة)) للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من (ليد) للأبنية، التي تولّد طاقة من مصادر متجددة كالشمس والرياح، وغيرها بمقدار يماثل معدل استهلاكها على مدار العام، فيما تحتفي شهادة ((الحياد الكربوني)) من (ليد) بنجاح المنشأة بالحد من الانبعاثات الكربونية أو تعويضها على مدار العام، حيث تعكس الشهادتان التزام ((دييز)) بتطبيق استراتيجيات إدارة المباني المزودة بأفضل الحلول التقنية أو المستدامة.