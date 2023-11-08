«هيماتريكس» تدشن مركزها الإقليمي للعمليات المخبرية في «دبي الصناعية»

افتتحت مجموعة ((هيماتريكس Himatrix))؛ الشركة المتخصصة في تصنيع معدات المختبرات والأدوات الصناعية والتحليلية، المرحلة الأولى من أول مختبر تطبيقي ومركز بحث وتدريب خاص بها، باستثمار إجمالي قدره 33 مليون درهم، وذلك في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم.

ويهدف افتتاح المركز، الذي تبلغ مساحته 45 ألف قدم مربعة، إلى دعم رؤية ((هيماتريكس)) لتحقيق المزيد من النمو والتوسع خلال عام 2024 في الأسواق الإقليمية والدولية عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمدينة دبي الصناعية وارتباطه الوثيق بمراكز النقل الإقليمية والعالمية، بما في ذلك ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال) وشبكات الطرق السريعة التي تربط بين مختلف المناطق، وقريباً محطة الشحن التابعة لشركة ((الاتحاد للقطارات)).

ويهدف المركز إلى دعم طموحات ((هيماتريكس)) لتعزيز كوادرها من الخبراء المتخصصين إلى جانب فريق عملها الحالي الذي يضم 100 موظف.

وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي متحدثاً نيابة عن مدينة دبي الصناعية: ((يعكس افتتاح مجموعة ((هيماتريكس)) لمركزها الجديد في دبي الصناعية ثقة السوق في بيئة الأعمال المتكاملة التي توفرها المدينة للشركات المتخصصة في قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية، حيث تنسجم جهودنا ومساعينا مع الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية ذات الصلة مثل ((مشروع 300 مليار)) ومبادرة ((اصنع في الإمارات)) وأجندة دبي الاقتصادية ((D33)) الرامية إلى دفع عجلة التنمية في قطاع الصناعة في دولة الإمارات، وتحفيز البيئة الاستثمارية الصناعية محلياً، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً صناعياً عالمياً ووجهة جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم)).

وتعتزم ((هيماتريكس)) توسيع شراكاتها مع نخبة من أبرز الشركات العالمية لهندسة أجهزة وأدوات القياس وتزويدها بفرص تكنولوجية جديدة.