علاج واعد جديد لسرطان الدم دون آثار جانبية

علاج واعد جديد لسرطان الدم دون آثار جانبية
التاريخ
11/8/2023 2:19:34 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
درس باحثو جامعة أوهايو، عقاراً جديداً، قد يقدّم خياراً علاجيّاً جديداً للمرضى الذين من يعانون سرطانات الدم. وفي أول تجربة سريرية لدواء ((نيمتابروتينيب)) على البشر، نشرت نتائجها مجلة ((كانسر ديسكافري))، وجد الباحثون أنَّ الدواء فعال في ثلاثة أرباع المرضى الذين تم اختبارهم، دون آثار جانبية.
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