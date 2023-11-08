علاج واعد جديد لسرطان الدم دون آثار جانبية

درس باحثو جامعة أوهايو، عقاراً جديداً، قد يقدّم خياراً علاجيّاً جديداً للمرضى الذين من يعانون سرطانات الدم. وفي أول تجربة سريرية لدواء ((نيمتابروتينيب)) على البشر، نشرت نتائجها مجلة ((كانسر ديسكافري))، وجد الباحثون أنَّ الدواء فعال في ثلاثة أرباع المرضى الذين تم اختبارهم، دون آثار جانبية.

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