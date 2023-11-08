لطيفة بنت محمد: «أسبوع دبي للتصميم» يعزز مكانة الإمارة عاصمة للثقافة

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، عضو مجلس دبي، أن أسبوع دبي للتصميم يُعد منصة رائدة للإبداع والابتكار تجمع أبرز الفنانين والمصممين لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب وعرض أحدث التصاميم، لافتةً إلى أن المشهد الإبداعي في دبي يشهد تطوراً مستمراً في ظل دعم القيادة الرشيدة التي تحفز الابتكار في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال افتتاح سموها، أمس، فعاليات الدورة التاسعة لأسبوع دبي للتصميم، المنصة الرائدة في مجال التصميم في منطقة الشرق الأوسط، والمُقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم ((d3))، التابع لمجموعة تيكوم، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وتستمر أعماله حتى 12 نوفمبر الجاري؛ إذ يقدم أسبوع دبي للتصميم - الذي يُقام في حي دبي للتصميم - لزواره تجربة غنية تشمل المعارض والفعاليات والتكليفات الجديدة والمتاجر المؤقتة والجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية والأعمال التركيبية الخارجية والمشاريع المتنوعة وتجارب التصميم المبتكرة بمشاركة أكثر من 500 مصمّم مبدع ومهندس معماري من 40 دولة.

منصة داعمة

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد: ((نجح أسبوع دبي للتصميم في إثبات حضوره ومكانته منصة داعمة لقطاع التصميم في المنطقة، وحدث ثقافي فني بارز يجمع أصحاب الرؤى الإبداعية لتقديم تجاربهم الفريدة التي تساهم في نمو وتطور المجتمع الإبداعي في دبي، ما يعزز مكانة الإمارة عاصمةً للفن والثقافة والتصميم في المنطقة)).

وأشادت سمو رئيسة هيئة الفنون والثقافة في دبي بما يقدمه أسبوع دبي للتصميم من برامج وفعاليات فنية وتعليمية شاملة وملهمة للزوار والمهتمين بالفنون والثقافة، إذ تحثّهم على التفاعل والمشاركة بما لذلك من أثر في إثراء تجربتهم الإبداعية.

وتحلّ هذا العام الذكرى العاشرة لانطلاق معرض ((داون تاون ديزاين))، الحدث الأبرز في أسبوع دبي للتصميم والمعرض الرائد للتصاميم المعاصرة ورفيعة المستوى، ومن المقرر أن يرحب بالزوار اعتباراً من اليوم ((الأربعاء)) وحتى 11 نوفمبر الجاري.

معارض

وتفقدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من المعارض الرئيسية التي يضمها أسبوع دبي للتصميم 2023، ومنها معرض أبواب الذي تم منح التكليف الرئيسي فيه للمهندس المعماري الإماراتي عبدالله الملا، مؤسس استوديو ((ملّا MULA)) للتصميم، حيث قدم مشروعه ((النخيل))، وفيه أنشأ جناحاً معمارياً كاملاً يتمحور حول مفهوم الاستدامة ويستكشف الاستخدامات المتنوعة لشجرة النخيل.

واطلعت سموها على المشروع الفائز لهذا العام ((ديزاينست)) للمصمم والمهندس السوري أحمد القطان الذي استلهم عمله من أبراج الحمام المنتشرة في شبه الجزيرة العربية، وتم تصميمه كسلسلة من المساحات المستخدمة للتجمع والجلوس.

وزارت سموها خلال الجولة جناح اللاجئين من تنظيم ((Better Shelter)) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومعرض الكلية الملكية للفنون، ومعرض الهندسة المعمارية في حي دبي للتصميم بالشراكة مع RIBA، كما زارت معرض ((نسيج)) للفنانة الزينة لوتاه، وساهيل راتا سينغ، بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي.

مشاركون

ويجمع ((داون تاون ديزاين))، المعرض المتميز في مجال التصاميم المعاصرة عالية الجودة في الشرق الأوسط، نخبة من أبرز المصممين والفنانين والمهندسين المعماريين وعشاق فنون التصميم الدوليين والإقليميين لعرض أحدث التوجهات والابتكارات في عالم التصميم.

ويضم المعرض مجموعة مختارة من العلامات التجارية والمصممين واستوديوهات التصميم المعروفة والناشئة.

ويوفر الحدث مساحة لدعم التواصل والتعلُّم واكتشاف آخر التوجهات في عالم التصميم من خلال برنامج الجلسات الحوارية والمحاضرات عن صناعة التصميم، بالإضافة إلى تنسيق برنامج عن برمجة الشبكات تحت اسم ((تريد/كونكت)).

كما ينظم أسبوع دبي للتصميم أكثر من 50 ورشة عمل تغطي سلسلة كاملة من تخصصات التصميم المختلفة، وتلبي احتياجات الزوار من جميع الأعمار والمستويات، ويعرض الحدث أكثر من 25 مشروعاً وعملاً تركيبياً ضخماً في جميع أنحاء حي دبي للتصميم.

مبادرات

ويشهد ((سوق حي أسبوع دبي للتصميم)) إحدى فعاليات الأسبوع مشاركة أكثر من 80 علامة تجارية، من بينها 21 علامة تجارية إماراتية.

وكشف القائمون على معرض ((داون تاون ديزاين)) أن نسخة هذا العام ستشهد جمع تبرعات ستوجَّه لتقديم المساعدات الإنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الأوضاع في قطاع غزة، حيث سيتم تخصيص رسوم دخول رمزية بقيمة 25 درهماً، ليتم التبرع بكامل المبلغ إلى هيئة الهلال الأحمر دعماً لحملة ((تراحم من أجل غزة)).

وتعهّدت مجموعة ((آرت دبي))، التي تملك وتدير معرض ((داون تاون ديزاين))، بإضافة مبلغ مماثل لإجمالي التبرعات لدعم الأهداف الإنسانية النبيلة للحملة.

ويشهد الحدث عدداً من المبادرات الأخرى لدعم الأهداف الإنسانية ذاتها، تتضمن بيع قطع فنية من معرض مصممين من الإمارات، يوجه عائدها لدعم الجهود الإنسانية في غزة، كذلك يمكن دعم التبرّعات التي تقدمها بعض الشركات والهيئات المشاركة في أسبوع دبي للتصميم مثل مؤسسة ((فن جميل)) و((موريش باي كي)) و((فريم)) و((يوي)).