تلاوات وبرامج توعية على إذاعة دبي للقرآن

تركز إذاعة دبي للقرآن من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، التي تبث على موجة ((91.4)) إف إم، على توجيه الرسائل الدينية الهادفة، من خلال مجموعة من البرامج الدينية المتنوعة، التي تنسجم مع القيم والمبادئ الإيمانية، إضافة إلى مجموعة من الأصوات النادرة والمميزة في تلاوة القرآن الكريم، بما يغذي روح المستمعين، وذلك عبر أثيرها وتطبيقها الرقمي.

وتتمتع إذاعة دبي للقرآن بمتابعة جماهيرية متزايدة محلية وعربية، وهذا ما يدفعها في كل عام إلى اختيار باقة متكاملة ومدروسة من برامج متنوعة وأعمال هادفة.

وتعمل الإذاعة على تعريف المستمع بصحيح الدين، وما يحتويه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، من تعاليم تسمو بالفرد والمجتمع، كونها إذاعة دينية وطنية اجتماعية الأبعاد، تتخذ من خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية منهجاً وتطبيقاً، لتنمية الوعي الديني الوسطي، ولترسيخ حب الانتماء للوطن والحرص على ما في الحضارة الإماراتية القديمة والمعاصرة من كنوز وتراث.

وقد حافظت هذه الإذاعة الرائدة منذ انطلاقتها عام 2016 على أن تكون صاحبة بصمة في تقديم تلاوات القرآن الكريم، حيث بإمكان المستمع ختم القرآن الكريم خلال 6 أيام، بمعدل 5 أجزاء يومياً، بأصوات قرّاء مختلفين.

ويقدم تطبيق إذاعة دبي للقرآن الكريم تجربة رقمية متميزة في عالم التطبيقات بقالب عصري، يسمح للمستمعين بإمكانية الوصول إلى أرشيف الإذاعة، الذي يتضمن تلاوات للقرآن الكريم، ومجموعة واسعة من القضايا الدينية والاجتماعية، وذلك في أي وقت ومكان. ويمكن لمستخدمي الهواتف الذكية متابعة جميع هذه البرامج والفقرات عبر التطبيق الرقمي الخاص بالإذاعة مع توفّر خاصية البث المباشر.