دبي تحتضن أكبر مجسم جمل مضاء في العالم

أعلنت ((دبي باركس آند ريزورتس))؛ المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، عن حصولها على لقب ((غينيس)) للأرقام القياسية لأكبر مجسم لجمل مضاء في العالم.

فقد تم تدشين مجسم ضخم لجمل مضاء يبلغ طوله 7 أمتار في منطقة ريفرلاند دبي، حيث تحتفي الوجهة بالمكانة الكبيرة التي يتمتع بها الجمل في تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وبارتباطه الوثيق بتاريخها وهويتها وثقافتها الأصيلة، ما يجعل له مكانة مميزة في البلاد.

وتمكنت ((دبي باركس آند ريزورتس)) من خلال تدشينها لهذا المجسم العملاق الذي يبلغ عرضه 4 أمتار، من تحطيم الرقم القياسي في غينيس للأرقام القياسية والتفوق على الرقم المسجل سابقاً بنحو 3 أمتار.

وستجري إضاءة مجسم الجمل مساء كل يوم بداية من وقت غروب الشمس، وذلك بالقرب من مطعم فيفا الإيطالي، ليتيح لضيوف الوجهة تجربة بصرية فريدة من نوعها، وتحفة فنية يستمتع الزوار برؤيتها والتقاط الصور التذكارية بجانبها. كما يمكن لزوار ريفرلاند دبي الاستمتاع بتشكيلة متنوعة من أشهى الأطباق المستوحاة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الحافلة بالمرح والمتعة.

وبعدما تمكنت ((دبي باركس آند ريزورتس)) من تحطيم الرقم القياسي المسجل لـ((أكبر قلعة قفز قابلة للنفخ في العالم)) عبر تدشينها وجهة الألعاب JumpX هذا العام، فإنها تستعد حالياً للكشف عن المزيد من المفاجآت لضيوفها خلال الفترة المقبلة.

واحتفالاً بالتراث والثقافة الغنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل ((دبي باركس آند ريزورتس)) على تقديم تجارب لا تنسى لضيوفها إلى جانب التعاون المشترك المستقبلي مع العديد من المؤسسات والكيانات كنادي دبي لسباق الهجن.