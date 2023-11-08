برامج فكرية شيّقة ومنصات رقمية تُثري ثامن أيام «الشارقة للكتاب»

تزخر فعاليات اليوم الثامن من معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42، بالعديد من الفعاليات الثقافية والأنشطة الاستثنائية التي توفر للزوار تجربة متكاملة، وتصحبهم في مجالات متعددة من حقول المعرفة والأدب برفقة أدباء وكتّاب ومتخصصين في مجال الطهي ووسائل التواصل الاجتماعي والشعر والمسرح والعروض الجوالة وغيرها.

آيفي بوشودا

وضمن الفعاليات الثقافية، سيكون طلبة المدارس على موعد مع لقاء جديد لا يخلو من الإثارة والتشويق مع آيفي بوشودا، مؤلفة قصص التشويق الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، وذلك في قاعة الاحتفالات في تمام الساعة 11:00 صباحاً لغاية 12:00 ظهراً.

ويسبق ذلك نُسخة ثانية من لقاء سونيتا ويليامز، رائدة الفضاء بوكالة ناسا، في تمام الساعة 9:30 صباحاً لتواصل حديثها عن رحلتها في عالم الفضاء بعد لقائها الأول الذي عقد في اليوم السابع من الحدث.

في حين ينتظر المهتمين في عالم أدب السرد المشوّق جلسة ثقافية بعنوان: ((كيفية صياغة السرد المشوّق))، بمشاركة كل من كاي جاي هاو، وجاي دي باركر، في ملتقى 2، الساعة 11 صباحاً لغاية 12 ظهراً.

أما المهتمون في المكتبات فعليهم ألا يفوتوا فرصة حضور الجلسة الحوارية بعنوان: ((المكتبة في الروايات العربية والعالمية)) تستضيف كلاً من إيمان اليوسف، وغيث الحوسني، في تمام الساعة 6 مساء لغاية الساعة 7 مساءً في ملتقى 3.

وفي ملتقى 2 أيضاً، يتعرّف الجمهور على الجرائم الإلكترونية وطريقة التعامل معها في جلسة بعنوان: ((البرامج الوقائية للحد من الجرائم الإلكترونية)) مع العقيد المهندس إبراهيم حميد المياهي العليلي، والدكتورة أسماء السعدي، في تمام الساعة 6 مساءً.

أمّا ملتقى 1 فينظّم جلستين، الأولى بعنوان: ((صالون الشارقة الثقافي: تجربة كتابة قصص من كتاب رسائل جوهرية)) الساعة 6 مساءً، مع كل من أميرة بوكدرة، ونورة خوري، وريمان عبدالله، ونادية النجار. والجلسة الثانية بعنوان: ((صياغة الأحداث))، وتستضيف: آيفي بوتشودا، ونهى داوود، في الساعة 7:15 مساءً .

ذكاء اصطناعي

وللشغوفين بمنصات التواصل الاجتماعي؛ يُمكنهم متابعة عدد من المحطات التي تنظمها محطة التواصل الاجتماعي، وتقدّمها رزان أبودقة، وتضم: ((الذكاء الاصطناعي والاتجاهات المستقبلية في منصات التواصل الاجتماعي)) في تمام الساعة 10 لغاية 10:30 صباحاً.

و((إطلاق العنان لكفاءة منصات التواصل الاجتماعي))، الساعة 10:45. وتزدان مساءات ((الشارقة الدولي للكتاب 2023)) في يومه الثامن، بأمسيات شعرية متميزة، يستضيفها المقهى الثقافي، ومنها: ((أمسية مسارات)) مع فاتح البيوشي، وصهيب نبهان في تمام الساعة 6 مساءً لغاية 7 مساءً، و((أمسية أطياف شعرية)) مع محمد بوثران، وأسماء الحمادي، في تمام الساعة 7 لغاية 8 مساءً.