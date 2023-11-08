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مركز اللغة العربية للخليج يشارك بندوة

11/8/2023 2:19:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشارك المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، وذلك في نسخته (42)، والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، وتقام الفعاليات في مركز إكسبو الشارقة.

ويُعد معرض الشارقة الدولي للكتاب، واحداً من أهم المعارض الثقافية في المنطقة، ويجذب العديد من القراء والمتخصصين في هذا المجال من داخل دولة الإمارات وخارجها.

ونظم المركز على هامش فعاليات المعرض ندوة بعنوان: ((جهود المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في مجال تطوير تعليم القراءة وتعلمها))، قدمها الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، وذلك مساء أول من أمس.

وتناولت الندوة محورين رئيسين وهما، الأول التعريف بالإطار المرجعي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى: تأليفاً، وتعليماً، وتدريباً، والمحور الثاني تناول جهود المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في مجال تطوير تعليم القراءة وتعلمها.

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