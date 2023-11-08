«الشارقة للكتاب».. كتب اليافعين مناهل ترتقي بمعارف الأجيال

استعرضت دور نشر إماراتية وعربية، خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42، مجموعة من كتب اليافعين، والإصدارات التعليمية التفاعلية التي تعتمد على الأفكار المبتكرة في الطرح والتصميم، ومن أبرزها: ((جمانة تسال))، و((زهور فرح))، و((فستان جوليا))، و((سلسلة الحكيم والحكيمة))، و((كتب ثلاثية الأبعاد)).

وأكد حسان أنسي، من دار ((المستقبل الرقمي)) لتوزيع كتب الأطفال، أن الدار مختصة بكتب الأطفال من عمر ما قبل المدرسة وحتى الأعمار الكبيرة، كما أن هناك الكثير من العناوين التي تحويها الدار، ابتداءً من الورق المقوى للأعمال الصغيرة، وحتى الموسوعات العلمية، وموسوعات جسم الإنسان، وموسوعات الطبيعة، إضافة إلى الألعاب التعليمية ذات الخلفية العلمية التي بنيت على أسس علمية لتستخدم في المدارس ورياض الأطفال، لافتاً إلى أن دار ((المستقبل الرقمي)) تدمج بين الكتاب الورقي، والمحتوى الرقمي المسموع، أو المرئي.

وقال إن أبرز الكتب التي تجد إقبالاً هي تلك الموجهة للفئة العمرية الصغرى، منها (الكتاب المسموع)، وكتب ثلاثية الأبعاد تلك التي تنمي الفهم والإحساس لدى الطفل عندما يرى الكتاب أمامه، إضافة إلى الموسوعات العلمية، والمخصصة للفئة الكبرى من الأطفال، منها موسوعة العلوم، وموسوعة التاريخ عبر العصور، وموسوعة الحرب العالمية الأولى، إضافة إلى الموسوعة المصورة.

من جهتها، أكدت نعمة أبو غريب، ممثلة لدور روزة للنشر من دولة قطر، أن الدور تهتم بالأطفال من سن الرابعة وحتى 16 عاماً، فيتم تأليف كتب ونشرها حتى تفيده مستقبلاً، وأن أبرز القصص للطفولة المبكرة التي تم إصدارها هي كتاب ((جمانة تسأل))، ويعرف الطفل بالنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها، وكتاب ((زهور فرح))، ويعد من الكتب الأكثر مبيعاً، ويعرف الطالب بضرورة الاهتمام بما نملكه من أشياء جميلة، وفيما يتعلق بكتب اليافعين، فأكثرها مبيعاً ((الحكيم والحكيمة))، وهو عبارة عن حكم يكتسبها الطفل مبكراً، فتنمي من قدراته ومهاراته.

رواج

وأكد طوني حران، من دار إصطفان ناشرون، أنه خلال المعرض تم عرض كتب متخصصة للأطفال من 3 أشهر، وحتى سن السابعة، وفي معظمها تتناول قصصاً اكتشافية وتربوية للأطفال، وأخرى تعليمية تتناول جسم الإنسان، والفضاء، وكتب العلوم، وهو عبارة عن أسئلة وأجوبة، إضافة إلى كتب باللغة الإنجليزية والفرنسية، لافتاً إلى أن أكثر الكتب التي تجد رواجاً هي الفئة العمرية من 5-10 سنوات، وأبرزها ((أسئلة وأجوبة عن جسم الإنسان))، وكتاب ((نافذة على جسم الإنسان))، إضافة إلى كتب ((بيئتي))، و((مهنتي))، وكتب ((الديناصورات))، وكتب ((الغابة))، و((الفضاء))، وكتاب النظام الشمسي.

إصدارات جديدة

في السياق، أكدت لينا الزئبق، مديرة دار نجمة للنشر، وكاتبة للأطفال، ولديها أكثر من 200 عنوان لكتب الأطفال، أنه خلال تلك الدورة تم نشر إصدارات جديدة، وروايات لليافعين، وديوان شعري ((مدرستي بيتي الثاني))، إضافة إلى قصص متنوعة تستهدف الأطفال من سن 8-10 سنوات، مثل ((فستان جوليا))، و((رحلة المنطاد))، لافتة إلى أن كل كتاب موجه للأطفال يحمل فكراً يخاطبهم، فيوسع مداركهم، ويزيد من معارفهم الحياتية، فيغذي عقولهم وأرواحهم، كما أن أبرز الكتب مبيعاً هي روايات اليافعين ((هواية أسرار الكيس المطرز))، يحكي عن صبية يافعة تواجه مشاكل مدرسية، ومع أصدقائها وأسرتها، إضافة إلى قصة ((أين أسناني))، وهي موجهة للأطفال ما دون سن المدرسة.