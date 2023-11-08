الشارقة ضيف شرف «سالونيك للكتاب» في اليونان

تحمل إمارة الشارقة، تاريخ وراهن الثقافة الإماراتية والعربية إلى اليونان، لتفتح أفقاً متجدداً للحوار بين الحضارة العربية ونظيرتها الإغريقية، إذ تحل الشارقة ضيف شرف على الدورة المقبلة من معرض سالونيك الدولي للكتاب والذي يقام في إغناتياس، تسالونيكي خلال الفترة من 16-19 مايو 2024.

وجاء الإعلان خلال فعاليات الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وأعضاء الوفد اليوناني في المعرض، إذ وقعت الاتفاقية كل من خولة المجيني، مدير إدارة الفعاليات والتسويق في هيئة الشارقة للكتاب، ونيكوس كوكيس، رئيس المؤسسة اليونانية للثقافة.

بوابة

وقال أحمد العامري: ((استضافة الشارقة في معرض سالونيك الدولي للكتاب بوابة جديدة تفتحها الإمارة أمام الثقافة الإماراتية والعربية، لتقيم حواراً مفتوحاً ومثمراً مع الحضارة الأوروبية بعمقها الإغريقي وجذورها الممتدة في مختلف بلدان حوض البحر المتوسط، وما هذه الاستضافة إلا ثمار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي آمن بأن الأمم والحضارات قد تتباين في التوجهات والمصالح والطموحات، لكنها تلتقي وتتوحد أهدافها أمام الكتاب، بوصفه مركز بناء المجتمعات، ومسار تحقيق التطلعات، والوصول لغايات تنموية شاملة)).

وأضاف: ((يتوج احتفاء اليونان بالشارقة وما قدمته للثقافة العربية والإنسانية، مسيرة علاقات طويلة ومتجذرة بين مؤسسات الشارقة الثقافية ونظيرتها في الإمارة، وفي الوقت نفسه يشكل فرصة متجددة لاستحداث جهود عمل مشترك، وتعاون ثقافي يدفع باتجاه أهداف كل منا نحو حماية مكتسباتنا الحضارية، وتجسد قيمنا الثقافية، والتمسك بالآداب والفنون والإبداع كخيارات حوار ذات أثر مستدام وبعيد المدى يتعدى المؤسسات والجهود الرسمية، ويصل إلى الأفراد والمجتمعات، وينعكس في المقابل على مختلف القطاعات الحيوية المشتركة بين الشارقة والمدن اليونانية)).

وتابع: ((نتطلع بتوجيهات الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، إلى تقديم برنامج فعاليات متكامل يعبر عن مكانة الإمارة على خارطة أبرز المدن الثقافية في العالم، ويروي مسيرة منجزاتها عاصمة للثقافتين العربية والإسلامية، والعاصمة العالمية للكتاب، وحاضنة أكبر معرض للكتاب في العالم منذ العام 2020 إلى اليوم)).

جسور

بدوره، قال نيكوس كوكيس، رئيس المؤسسة اليونانية للثقافة: ((يشرفنا قبول دعوتنا لتكون الشارقة ضيف الشرف في معرض سالونيك الدولي للكتاب في ‏دورته الــ 20 باليونان في مايو 2024، لقد عملنا على ذلك منذ عامين، ونحن مؤمنون أن اختيار الشارقة، يمثل فرصة لبناء جسور ‏اتصال جديدة من شأنها أن توطد وتعمق الروابط الثقافية بين اليونان والشارقة ودولة الإمارات والعالم العربي على ‏نحو أوسع)). وأضاف: ((كلنا ثقة أن التعاون بين المؤسسة اليونانية للثقافة وهيئة الشارقة للكتاب، سيحقق كل ‏النتائج المرجوة)).‏

من جهتها، قالت خولة المجيني، مدير إدارة الفعاليات والتسويق في الهيئة: ((نحرص في كل مرة تحل فيها الشارقة ضيف شرف على معارض الكتب الدولية، على تقديم صورة حية وشاملة لأبعاد الثقافة الإماراتية والعربية، لهذا سنكون حريصين في اليونان على تجسيد عمق العلاقات التاريخية التي تمتد بين الثقافة العربية والإغريقية، وننقل القيم التي تشكل الهوية الثقافية لدولة الإمارات، سواء عبر الكتاب والمبدعين، أم من خلال تراثنا الموسيقي والشعبي، وصولاً إلى راهن الحراك المعرفي والثقافي الذي تشهده الشارقة ودولة الإمارات على مستوى التأليف، والنشر، والترجمة، وتطوير المكتبات)).

يشار إلى معرض سالونيك للكتاب بدأ في عام 2004، وتطور ليصبح نقطة مرجعية للكتب والأدب من اليونان ومنطقة البلقان وأوروبا الغربية وجنوب شرق البحر الأبيض المتوسط ومن جميع أنحاء العالم.

ويتولى تنظيم المعرض، المؤسسة اليونانية للثقافة، بالتعاون مع الناشرين اليونانيين، TIF-HelExpo، ومنطقة مقدونيا الوسطى، ومدينة سالونيك، بدعم من وزارة الثقافة والرياضة اليونانية.