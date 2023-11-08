اتحاد الجودو يبرهن على قدرة الإمارات في إبهار العالم

برهن اتحاد الجودو، من خلاله تنظيمه أخيراً 3 بطولات عالمية في 12 يوماً متتالية بأبوظبي، على قدرة الإمارات وأبنائها على استضافة وتنظيم الأحداث العالمية، بالاستفادة من الإمكانات المتوفرة، والدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، مع التميز في البنى التحتية؛ من صالات رياضية ووسائل نقل وإقامة، إضافة إلى الأمن والأمان.

وجاء النجاح بتنظيم بطولة غراند سلام الكبرى للجودو، وبطولة العالم للكاتا التي تم تنظيمها للمرة الأولى، بنجاح كبير، وبطولة المحاربين القدامى للجودو، برعاية من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة قياسية بلغت 2000 لاعب ولاعبة من 130 دولة حول العالم، ورغم العدد الكبير من المشاركين والبطولات المختلفة والمتنوعة في فترة زمنية قصيرة لكن اتحاد الجود قدم صورة مشرفة لقدرته على التنظيم، مستفيداً من خبراته السابقة في استضافة البطولات الكبرى، وتواجد قادته في مختلف الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية التي يشغلون فيها مناصب قيادية.

وحصل اتحاد الجودو، على إشادة التميز والإجادة من الاتحاد الدولي للجودو ولجنة المحاربين القدامي للعبة، بالتأكيد على أن أبوظبي أبهرت كل الوفود المشاركة بحسن وكرم الضيافة والدقة في التنظيم، وتوفير صالات التدريب والمواجهات، وأكد الاتحاد الذي يعتبر ((جودو الإمارات)) من العناصر المؤثرة لنشر اللعبة على مستوى المنطقة والعالم، أن ما حدث لم يكن مستغرباً قياساً بالنجاحات التي ظل يسطرها اتحاد الجودو على مدار السنوات الماضية.

من جانبه، عبر محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولات العالمية الثلاث في تصريح لـ ((البيان))، أن شهادة الاتحاد الدولي تعتبر مصدر فخر وإعزاز ودافعاً للمزيد من العمل في السنوات المقبلة لاستضافة البطولات، وشهادة نجاح لكل من شارك في الحدث العالمي.

وأضاف: بالتأكيد مشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 130 دولة من مختلف قارات العالم، تؤكد الإقبال الكبير الذي حظيت به البطولات وثقة العالم في الإمارات وقدرتها الفائقة في الاستضافة والتنظيم، أما النجاح فيؤكد حجم الجهود الكبيرة التي تم بذلها ليس خلال أيام البطولة فقط ولكن قبل فترة طويلة تم خلالها الترتيب بدقة متناهية حتى تخرج البطولات في أفضل صورة، لذلك استحق جميع المنظمين والمتطوعين وكل من ساهم في هذا العمل الشكر والتقدير.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي الاستفادة من البطولات الثلاث في اكتساب المزيد من خبرة التنظيم، مع تحقيق مكاسب فنية لمنتخب الجودو الذي يضم كوكبة من الدوليين للمشاركات المقبلة، مشيراً أيضاً إلى مشاركة منتخب الكاتا الشاب الذي شارك للمرة الأولى في بطولة رسمية، ذاكراً أنه ظهر بمستوى جيد واستحق الإشادة.

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