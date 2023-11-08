«وذ آوت أ فايت» يهدي الإمارات لقب «ملبورن كب» بأستراليا

توج ((وذ آوت أ فايت)) للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بطلاً لسباق ((ملبورن كب)) لمسافة 3200 متر ((الفئة الأولى))، الذي أقيم على مضمار ((فليمنغتون))العريق في أستراليا، بقيادة الفارس مارك زارا، وإشراف المدربين أنتوني وسام فريدمان، مسجلاً زمناً قدره 3.18.37 دقائق، بفارق طولين وربع الطول عن ((سولكومب)) بقيادة الفارس جواو موريرا، وإشراف المدرب كريس والر. وجاء في المركز الثالث ((شيراز)) بقيادة الفارس بو ميرتنز، وإشراف المدرب كريس والر.

قائمة الأبطال

بهذه النتيجة، أضاف ((وذ آوت أ فايت)) الإنجاز الرابع لخيول الإمارات في هذا السباق العريق، إذ كان الانتصار الأول عام 1986 عبر ((الطلق)) للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، وحقق ((جيون)) للراحل الكبير الإنجاز الثاني عام 1994، بينما نجح ((كروس كاونتر)) لجودلفين في تحقيق الإنجاز الثالث لخيول الإمارات عام 2018، كما انضم ((وذ آوت أ فايت)) إلى قائمة الأبطال الذين جمعوا بين لقبي ((كولفيلد كب))، الذي أقيم أكتوبر الماضي، و((ملبورن كب)).

تميّز مطلق

وقال المدرب سام فريدمان: ((إنه شيء مميز جداً الفوز بهذا اللقب، لقد قام فريق العمل بجهد جبار مع البطل، إضافة إلى الفارس مارك زارا الذي بنى علاقة رائعة مع البطل في هذه الرحلة)). وأضاف: ((الحصان استثنائي، وكانت الظروف ضده في سباق العام الماضي، لكننا هذا العام تمكنا من إعادته بظروف تناسبه هذه المرة)).

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