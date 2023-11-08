«وذ آوت أ فايت» يهدي الإمارات لقب «ملبورن كب» بأستراليا

(MENAFN
- Al-Bayan)
توج ((وذ آوت أ فايت)) للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بطلاً لسباق ((ملبورن كب)) لمسافة 3200 متر ((الفئة الأولى))، الذي أقيم على مضمار ((فليمنغتون))العريق في أستراليا، بقيادة الفارس مارك زارا، وإشراف المدربين أنتوني وسام فريدمان، مسجلاً زمناً قدره 3.18.37 دقائق، بفارق طولين وربع الطول عن ((سولكومب)) بقيادة الفارس جواو موريرا، وإشراف المدرب كريس والر. وجاء في المركز الثالث ((شيراز)) بقيادة الفارس بو ميرتنز، وإشراف المدرب كريس والر.
قائمة الأبطال
بهذه النتيجة، أضاف ((وذ آوت أ فايت)) الإنجاز الرابع لخيول الإمارات في هذا السباق العريق، إذ كان الانتصار الأول عام 1986 عبر ((الطلق)) للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، وحقق ((جيون)) للراحل الكبير الإنجاز الثاني عام 1994، بينما نجح ((كروس كاونتر)) لجودلفين في تحقيق الإنجاز الثالث لخيول الإمارات عام 2018، كما انضم ((وذ آوت أ فايت)) إلى قائمة الأبطال الذين جمعوا بين لقبي ((كولفيلد كب))، الذي أقيم أكتوبر الماضي، و((ملبورن كب)).
تميّز مطلق
وقال المدرب سام فريدمان: ((إنه شيء مميز جداً الفوز بهذا اللقب، لقد قام فريق العمل بجهد جبار مع البطل، إضافة إلى الفارس مارك زارا الذي بنى علاقة رائعة مع البطل في هذه الرحلة)). وأضاف: ((الحصان استثنائي، وكانت الظروف ضده في سباق العام الماضي، لكننا هذا العام تمكنا من إعادته بظروف تناسبه هذه المرة)).
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